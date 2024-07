Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Joana Navarro Corni, aos 86 anos de idade, no dia 13 de julho. Deixou os filhos Américo e Rosimeire; o genro Inácio; a nora Maili; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 13 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lourenço de Araújo, conhecido por Lourenço da Fazenda Moreira, aos 75 anos de idade, no dia 14 de julho. Viúvo; deixou os filhos Luiz Cláudio e Claudinei; os netos Caique e Adriele; e os bisnetos Lorenzo, Eloá e Maya Eduarda. Foi sepultado no dia 14 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Juvenília da Cunha Andrade, aos 97 anos de idade, no dia 15 de julho. Deixou os filhos Maria, Ernestina e João Batista; nora; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 15 de julho no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maxuel Henrique da Silva, aos 38 anos de idade, no dia 15 de julho. Foi sepultado no dia 16 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Áurea Lodi Gomes, aos 77 anos de idade, no dia 17 de julho. Viúva de Hélio Gomes Gimenes; deixou o filho o sensei Marco Lodi; o irmão Arnaldo; cunhada; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 18 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ricardo Navarro, aos 58 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixou os pais Maria de Lourdes Sotero Navarro e Antônio Navarro Bíscaro; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 18 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a ex-primeira dama Iolanda Locateli

Faleceu em Vargem Grande, Iolanda Ferreira Locateli, aos 74 anos de idade.

Iolanda era viúva do ex-prefeito José Locateli, que governou Vargem Grande do Sul de 1999 a 2000.

Locatelli foi presidente da Câmara Municipal quando o Legislativo cassou o cargo da então prefeita Denira Rossi.

Como seu vice José Carlos Rossi estava impedido de assumir pela Justiça, Locateli foi alçado, então, ao cargo de prefeito.

Como primeira dama, dona Iolanda se dedicou às causas da assistência social do município.

Ela estava morando em Vargem, no Jd. Santa Luzia e deixa os filhos José Roberto e Carlos, noras, netos e bisneta. Foi sepultada no dia 15 de julho, no Cemitério da Saudade.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Marcela Emília Martins Parron, aos 42 anos de idade, no dia 15 de julho. Foi sepultada no dia 15 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria de Lourdes B. Calixto, no dia 8 de julho. Foi sepultada no dia 8 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Adão Albino Militão, aos 67 anos de idade, no dia 14 de julho. Deixou a esposa Izabel; o filho Rodrigo; os irmãos Benedito, Carlos, Geraldo, Vitório, José Antônio, Cesarina, Natalina, Leonilda, Maria Aparecida; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rita de Cássia de Souza Martins, aos 58 anos de idade, no dia 15 de julho. Deixou a mãe Maria Jucelina; as filhas Fernanda e Luciana; genros; e as netas Ana Luzia e Manuella. Foi sepultada no dia 15 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Mariana Nascimento Silva, aos 77 anos de idade, no dia 15 de julho. Deixou os filhos Maria Leonor e Alceu; a nora Érica; os netos Lucas e Rita de Cássia; e os irmãos Ada, Olga, Maria José, Renato e Sinézio. Foi sepultada no dia 16 de julho, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Antônia Virgínia Cruz Costi, aso 91 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixou os filhos Luíz Olímpio, Carlos Alberto e Margarida Maria; e netos. Foi sepultada no dia 18 de julho, no Cemitério Municipal de Mococa.

Faleceu Waldomiro de Lima, aos 81 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixou os filhos Mário, Sandra e Beatriz; nora; as netas Gabriela e Rafaela; e bisnetos. Foi sepultado no dia 19 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.