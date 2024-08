Escondeu droga dentro de vaso, mas foi presa

Na segunda-feira, dia 5, a Polícia Militar foi acionada no Jardim Dolores, onde foi informado que haveria uma ocorrência de corrupção de menores, por volta das 11h. O local informado, uma edícula, é conhecido nos meios policiais pela realização de festas com drogas.

A equipe foi recepcionada por um adolescente, mas foi possível observar que no interior do imóvel, estava uma mulher sentada ao lado de um vaso sem planta com um celular. A mulher é conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas desde a menor idade e, inclusive, foi presa em abril deste ano pelo crime. De acordo com o boletim, era de conhecimento também dos policiais que ela tem a função de ‘gerente do tráfico’ na Vila Santana.

O menor de idade disse que o local foi alugado para uma festa, autorizando a entrada da equipe. Em contato com a mulher, foi constatado que ela estava com as mãos sujas de terra.

Ao serem questionados sobre a existência de drogas, responderam que não havia nada de ilícito, autorizando e acompanhando as buscas no local. No vaso próximo onde a mulher estava sentada, foi constatado que a terra estava revirada e um pedaço de plástico filme estava aparente. Ao ser retirado, os policiais viram que se tratava de um kit com 12 porções de maconha e 15 pedras de crack, embaladas e prontas para a venda.

Indagados, ficaram em silêncio. Foi dada voz de prisão em flagrante a mulher e voz de apreensão ao menor de idade. Segundo o boletim, no percurso, dentro da viatura, a mulher disse que sairia da prisão na audiência de custódia e que “ia tocar o terror”.

Os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde foi ratificada a voz de prisão dada à mulher pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. O menor de idade foi ouvido e liberado.

Os entorpecentes pesaram 0,025 kg de maconha e 0,004 kg de crack e o celular da mulher também foi apreendido.