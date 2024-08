Almoço da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros

Depois de meses trabalhando para organizar a 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e após o desfile realizado no domingo do dia 28 de julho, quando milhares de cavaleiros desfilaram por Vargem Grande do Sul, a Comissão Organizadora se deu uma folga e reuniu os membros para um almoço no último domingo, dia 4, na chácara do empresário Newton Halla. O evento contou com a presença da presidente Márcia Ribeiro Iared e do vice Prates, do prefeito Amarildo Duzi Moraes, do vice-prefeito Celso Ribeiro, do vereador Guilherme Nicolau, demais integrantes da Comissão Organizadora e do apresentador Biscoito que comemoraram com muito entusiasmo, o sucesso da Romaria deste ano. A animação ficou a cargo do ex-vereador Gabé.