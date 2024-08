Convenção lança Celso Ribeiro a prefeito e Guilherme Nicolau como vice

A convenção do partido Republicanos, que tem como pré-candidato a prefeito nas eleições do dia 6 de outubro o atual vice-prefeito Celso Ribeiro, foi realizada com a presença de um grande público na sexta-feira, dia 2 de agosto, às 19h30, na Rua Santana, nº 354, no Centro, no Espaço Varanda. Na convenção foi homologado o nome do ex-prefeito Celso Ribeiro, que também é o atual vice-prefeito da cidade, bem como sacramentada a coligação majoritária com vários outros partidos e aprovado o vice Guilherme Nicolau do MDB na chapa de Celso Ribeiro.

Na ocasião também foram escolhidos os candidatos a vereador pelo Republicanos. Somados todos os pré-candidatos a vereador pelos partidos que apoiarão Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau, o número pode passar de 120 pretendentes às 13 cadeiras do Poder Legislativo de Vargem Grande do Sul. Uma força política que pode influenciar o resultado das eleições.

Mostrando muita coesão e trabalho, a equipe dos dois políticos e também os próprios candidatos, através das redes sociais, convidaram a população a participar do ato programado para reunir também todos os membros e candidatos a vereador dos partidos que apoiam a candidatura de ambos.

Nos últimos dias, os partidos que vão apoiar a candidatura de Celso Ribeiro para prefeito e Guilherme Nicolau para vice realizaram suas convenções, sendo aprovada a coligação majoritária em torno dos candidatos. A do MDB foi tranquila e teve a presença do assessor João Trebesqui do deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do partido, que também assessora o deputado estadual Jorge Caruso na região.

Políticos presentes

Presente na convenção do Republicanos, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), foi um dos principais arquitetos das duas candidaturas (Celso Ribeiro/Guilherme), trabalhando no sentido de convencer Guilherme a desistir de sua até então disposição de disputar também o cargo de prefeito nas eleições de outubro próximo, tornando-se vice junto com Celso Ribeiro.

O prefeito Amarildo sem dúvida vai ser um diferencial na conquista de votos junto a Celso Ribeiro, uma vez que sua administração é muito bem avaliada pela população vargengrandense e caso Ribeiro vença as eleições, Amarildo poderá ocupar um cargo estratégico na nova administração municipal que terá início em janeiro de 2025.

Também presente na convenção, o deputado estadual Barros Munhoz do PSDB, sendo que na última eleição foi o segundo mais votado em Vargem com 3.019 votos. Munhoz é um dos políticos estaduais que mais verbas tem trazido para o município nos últimos anos.

Continuidade nos trabalhos

A tônica da mensagem passada por Celso Ribeiro durante a sua fala como pré-candidato aprovado na Convenção, foi a de dar continuidade aos trabalhos que vem sendo realizado pela administração do prefeito Amarildo, do qual ele é vice-prefeito atualmente.

Celso Ribeiro foi prefeito por duas gestões, (2001/2004 e 2005/2008) e quando deixou o governo apoiou a candidatura de Amarildo e Serginho da Farmácia como vice, quando eles foram eleitos para administrar Vargem em 2009/2012. A amizade e a relação política de Amarildo e Celso Ribeiro ficaram abaladas quando em 2012 Amarildo pretendia sua reeleição, mas Celso Ribeiro se impôs e foi escolhido o candidato do PSDB na ocasião, perdendo para Celso Itaroti (PTB), que foi eleito para o quadriênio 2013/2016.

Superada as divergências políticas, nas últimas eleições municipais Amarildo buscou novamente ser prefeito de Vargem Grande do Sul, sendo eleito para seu segundo mandato 2017/2020, tendo Rotta como vice e se reelegendo em 2020 com Celso Ribeiro de vice para seu terceiro mandato frente à prefeitura de Vargem, que termina no final deste ano.