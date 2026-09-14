Candidatos intensificam campanha em Vargem Grande do Sul

Faltando pouco mais de 20 dias para as eleições gerais que acontecerão no próximo dia 4 de outubro, domingo, intensificam a visita dos candidatos a deputado estadual e federal a Vargem Grande do Sul. Nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, quem esteve visitando o município foi o candidato a deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.

O encontro aconteceu no Espaço Varanda e teve a presença do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) que está apoiando a candidatura de Baleia para deputado federal, do vice Guilherme Nicolau, também do MDB e apoia o deputado que busca sua reeleição, vários vereadores municipais, prefeitos de algumas cidades da região como Itobi, Casa Branca, São José do Rio Pardo, Divinolândia, Tapiratiba, assessores políticos, além de eleitores que apoiam Baleia Rossi.

O prefeito Celso Ribeiro falou da gratidão a Baleia Rossi por tudo que ele tem feito ao município. Disse das dificuldades enfrentadas com o orçamento apertado e das contribuições de Baleia, cujas emendas e outras parcerias ajudam na compra de equipamentos e investimentos em obras, trabalho que ele vem fazendo há vários anos em prol da cidade.

Fotos: Reportagem Gazeta

O vice Guilherme Nicolau, do mesmo partido de Baleia, o MDB, agradeceu a presença de todos e anunciou o deputado federal como o que mais ajuda o município de Vargem. Que em 2016, quando foi eleito vereador, teve o apoio de Baleia Rossi e desde lá, segundo Guilherme, essa parceria só cresceu, afirmando que ainda há muitas contribuições a vir para Vargem através da atuação do deputado.

Ao fazer uso da palavra, Baleia Rossi disse que Celso é uma referência na administração pública e que para ele era um privilégio poder trabalhar para as melhorias que a população de Vargem precisa. Agradeceu a presença de todos, falou da reta final da eleição que vai decidir o futuro das cidades que estavam presentes no encontro. Afirmou que para ele era uma honra estar em Brasília defendendo as cidades da região.

Também na semana passada o candidato a deputado federal Marco Vinholi (Republicanos) esteve em Vargem durante a realização da Festa das Nações. Acompanhado do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) que está apoiando sua candidatura, cumprimentou a população, visitou as barracas e participou dos festejos, pedindo votos para sua candidatura.