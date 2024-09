Vargem conta com 41 mil habitantes em 2024

Projeção de população estimada pelo IBGE para este ano é de 1.093 pessoas a mais que a contabilizada pelo Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na última quinta-feira, dia 29, a estimativa da população brasileira em 2024. Segundo o órgão, a população estimada brasileira é de 212.583.750 habitantes. Em Vargem Grande do Sul, o IBGE estimou uma população de 41.226 em 2024.

Ano passado, o IBGE estimou a população brasileira como sendo 203.080.756 milhões de pessoas, levando em conta os dados obtidos pelo Censo de 2022. Esse número se mostrou muito mais baixo do esperado e o IBGE realizou pesquisa para corrigir eventuais omissões de dados na contagem populacional, e chegaram ao novo número de 210.862.983 milhões, referente a 1º de julho de 2022.

Assim, com base na projeção para 1º de julho de 2024, o Brasil teria 212 milhões de moradores. O Estado de São Paulo segue o mais populoso, com 45.973.194 habitantes, seguido por Minas Gerais, com 21.322.691 pessoas e Rio de Janeiro, com 17.219.679.

Vargem e região

A população estimada para Vargem Grande do Sul em 2024 é de 41.226 habitantes, pouco mais de mil pessoas a mais que o aferido no Censo 2022, que mostrou população de 40.133. Crescimento populacional de Vargem é um dos maiores da região, ficando atrás apenas de São João da Boa Vista.

Aguaí, por exemplo, passou de 32.072 para 32.888 segundo a projeção do IBGE divulgada quinta-feira. Já Casa Branca, foi de 28.786 para 28.083 moradores. Divinolândia teve um aumento pequeno, indo de 11.314 para 11.158. A população de Espírito Santo do Pinhal cresceu de 39.816 para 40.681 e a de Itobi, foi de 8.046 para 8. 210 pessoas.

Maior cidade da região, São João da Boa Vista também apresentou o maior crescimento de população, indo de 92.547 para 95.762 moradores.

Em São José do Rio Pardo, houve um crescimento de 52.205 pessoas para 53.416 e em São Sebastião da Grama, foi de 10.441 para 10.484 moradores.