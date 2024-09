Colaboradora eficiente

Mario Poggio Jr.

Ao rever matérias publicadas, recordamos dos eventos de homenagem a personalidades ou com foco na assistência social, que eram realizados na Sociedade Beneficente Brasileira, sob a coordenação do saudoso professor Pedro dos Santos Tatoni.

Mas, conforme o senhor Pedro comentou conosco há anos, contava com o apoio de várias senhoras da sociedade vargengrandense que o ajudavam muito.

Uma das colaboradoras era a senhora Hilda Pella Miranda (foto), de quem temos boas lembranças pela distinção que sempre nos tratou.

Com referência a suas atividades, sempre recordamos de que ficava nas proximidades da entrada do Clube para receber os convidados e conhecidos.

Particularmente, podemos citar a ocasião em que recebeu as debutantes de São Sebastião da Grama, que vieram para o Baile local.

Ainda, cumpre lembrar que presidiu o Clube das Mães, entidade que auxiliava as mães carentes, com a guarda, proteção e cuidado das crianças enquanto trabalhavam, ocasião em que foi homenageada com a elaboração de seu retrato à mão (Desenho Realista).