Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Josué Adão, tio Ico como era conhecido, aos 64 anos de idade, no dia 23 de agosto. Deixou os irmãos Creusa, Neusa, Lurdes e Laura Gonzalo e sobrinhos. Foi sepultado no dia 24 de agosto, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Benedita Maria Dias da Cunha, aos 71 anos de idade, no dia 24 de agosto. Viúva de Manoel Sérgio da Cunha; deixou os filhos Sérgio, César, Fabiana, Carlos e Mariana; os genros Rodrigo e Márcio; as noras Regina, Daniela e Daniela; os netos Milena, Mateus, Ana Lívia, José Fernando e Tel; os bisnetos Felipe e Murilo; e os irmãos Sérgio, Joana, Edna, Tadeu e Zilda. Foi sepultada no dia 24 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Conceição Domingues do Nascimento Pereira, aos 71 anos de idade, no dia 24 de agosto. Deixa os filhos Fabiana e Reinaldo; nora; netos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 26 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paulo Sérgio do Nascimento Felipe, aos 57 anos de idade, no dia 26 de agosto. Deixou os filhos João Paulo, Otávio, Pedro Lucas e Rafael. Foi sepultado no dia 27 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Regina Maura Luciano, aos 66 anos de idade, no dia 27 de agosto. Deixou a filha Rafaela; os irmãos Maurilio e Maria e sobrinhos. Foi sepultada no dia 27 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cleusa de Oliveira, aos 67 anos de idade, no dia 29 de agosto. Deixou as filhas Luana e Priscila; os genros Tom Zé e Branco; os netos Pedro Henrique, Ana Júlia, Isis Helena e Noah; as irmãs Maria Inês, Maria Odete, Janete, Valéria e Eliana; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 30 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Verônica Alzira Alcântara, aos 65 anos de idade, no dia 30 de agosto. Deixou os filhos Maximiliano, Alex, Alexya, Mikaela, André e Yuri; netos e a bisneta Liria; os irmãos Valdecir, Valdemir, José Ricardo, Terezinha, Marta, Fernando, Tomás e Marisa; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 30 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Francisco Carlos Garcia, conhecido como Chico Garcia, aos 67 anos de idade, no dia 30 de agosto, após um período de internação no Hair em São Paulo. Deixa a esposa Sirlei Oliveira Rotta Garcia, os filhos Bruno, Denis e Marcela; as noras Luciana e Thaís; o genro Renan; os netos Marina, Bruno, Benício, Olívia, Bento e Joaquim; as irmãs Cristina e Micaela; e sobrinhos. Chico trabalhou durante muitos anos no ramo de tecidos, junto com sua mãe dona Jandyra Scaccabarozzi na tradicional loja Kilão dos Tecidos. Seu velório está sendo realizado no Cemitério da Saudade, onde ocorrerá o sepultamento neste sábado, dia 31, às 11h00.

Faleceu Igor Mateus Moraes, aos 27 anos de idade, no dia 24 de agosto. Foi sepultado no dia 25 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

