Casa Branca realiza Festival da Jabuticaba

O Festival Gastronômico da Jabuticaba chega este ano em sua 8ª edição. O tradicional evento em Casa Branca acontece neste sábado, dia 14, e chega ao fim no domingo, dia 22.

São mais de 80 expositores na Praça do Rosário, em Casa Branca, entre restaurantes, lanchonetes, food trucks, artesanato, fruta in natura e derivados, atendimento ao turista e área infantil. Haverá também atrações musicais todos os dias.

A festa estava marcada para ter início nesta sexta-feira, dia 13, das 18h às 22h, no entanto, até o fechamento desta edição ainda não havia iniciado. Estava prevista a apresentação de Natália Diniz e da Orquestra de Casa Branca.

Neste sábado, dia 14, o festival começa às 10h e segue até às 22h, com as atrações musicais Black Moa, Nozela, Banda Os Três, Banda Pantera e Barata e os Asteroides Anabolizantes e Banda Tua Avó.

Neste domingo, dia 15, a festa acontece das 10h às 22h e quem se apresenta é a Máfia do Jazz, Oca do Frevo, Biré e Banda e Banda Promo Red Tapes.

Na próxima semana, na sexta, dia 20, o evento tem início às 18h e segue até às 22h, com apresentação de Sintonia e Trinka. No próximo sábado, dia 21, a festa será realizada das 10h às 22h, e quem sobe no palco é Jô Martucci, Inova Samba, Malabi Rasgacero e Renato Teixeira.

Para fechar a festa com chave de ouro no domingo, dia 22, quem se apresenta é Mississipi Devil, Paulino do Cavaco, Orquestra Geraldo Meireles, Randall e Banda e Gabriel Milan e Matheus. Neste dia, o evento também acontece das 10h às 22h.