Inscrições para concurso do SAE chegam ao fim na segunda

Abertas desde o dia 2, as inscrições para o Concurso Público nº 001/2024 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul (SAE), para diversos cargos públicos efetivos, chegam ao fim na segunda-feira, dia 16.

O concurso foi divulgado no final de julho e as inscrições devem ser realizadas através do site www.conscamweb.com.br. Com salários de R$ 1.504 a R$ 4.588, as taxas de inscrições são de R$ 50,00 a R$ 80,00.

Pede-se ensino fundamental completo para as vagas de ajudante geral, eletricista, operador de máquinas e pedreiro. O ensino médio/técnico é solicitado para as vagas de operador de estação de captação e tratamento de água/esgoto. O ensino superior é exigido para a vaga de contador.

De acordo com o edital, o Concurso Público nº 001/2024 – SAE acontecerá através de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e provas práticas de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Ajudante Geral, Eletricista, Pedreiro e Operador de Máquinas.

A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 20 de outubro deste ano. Para mais informações, os interessados deverão acessar o edital completo pelos sites www.conscamweb.com.br e https://sae.vgsul.sp.gov.br/.