150 anos: Neste fim de semana tem shows em comemoração

Em comemoração aos 150 anos de Vargem Grande do Sul, a Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, será palco de dois shows especiais.

Neste sábado, dia 14, a banda católica Anjos de Resgate se apresenta às 20h. No domingo, dia 15, haverá o show gospel com o cantor Fernandinho às 16h.

Os dois shows são apenas algumas das comemorações programadas para celebrar o sesquicentenário da cidade.

No fim do mês, no dia 29, um domingo, a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius se apresenta na Represa Eduíno Sbardellini às 16h. O show é gratuito e aberto ao público.

Anjos de Resgate

Anjos de Resgate é uma banda católica, brasileira, formada em 2000, composta por Marcelo Duarte, e pelos irmãos Diego e Demian Tiguez. Muito apreciada pela comunidade católica, a banda já inclusive tocou em eventos no Brasil durante as visitas dos papas Bento XVI e Francisco.

Anjos de Resgate já conquistou muitas premiações e ganhou notoriedade nacional com as músicas “Amigos pela Fé”, “Anjos de Resgate”, “Tua Família”, “Mais que Amigos” e “Foi por Você”. A combinação da sonoridade pop suave com letras de adoração faz sucesso com o público.

Fernandinho

Fernandinho iniciou a sua carreira em 2001 e possui uma das mais importantes discografias da música cristã brasileira. Suas letras surgem de experiências compartilhadas com a igreja em forma de melodias de louvor e adoração. Ficou nacionalmente conhecido com a música “Faz Chover’.

Referência na música cristã brasileira, Fernandinho já recebeu muitos prêmios em todos os seus álbuns, como “Formoso És”, “Faz Chover”, “Uma Nova História” e “Galileu”.

João Bosco & Vinicius

Com uma carreira consagrada da música sertaneja, a dupla João Bosco & Vinicius é considerada uma das pioneiras do estilo sertanejo universitário no Brasil. Os amigos são donos do hit “Chora, Me Liga”, “Curtição”, “Falando Sério”, “Segunda Taça” e “Amiga Linda”.

Os dois se conheceram em 1991, aos 10 anos, quando se mudaram para a mesma cidade. Alguns anos depois, começaram a tocar em bares pelo Mato Grosso do Sul. Em 1999, os amigos se mudaram para Campo Grande para fazer faculdade, o que fez com que o termo “sertanejo universitário” começasse a ser usado. O primeiro álbum da dupla, intitulado “Acústico Bar”, foi lançado em 2003 e vendeu 40 mil cópias no Mato Grosso.