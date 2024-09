Jornal busca descendentes dos fundadores de Vargem

Vargem Grande do Sul comemora no próximo dia 26 de setembro, 150 anos de sua fundação e são tidos como fundadores do município os primeiros proprietários da sesmaria que foi desmembrada lá pelo final do Séc. XIX, dando origem à Fazenda Várzea Grande, sendo eles os irmãos José Garcia Leal e Salvador Garcia Leal.

Também os proprietários das terras desmembradas da Fazenda Várzea Grande, Antônio Rodrigues do Prado, José Moreira e dona Maria Antônia Eufrazina Alves da Cunha, que de fato doaram pequenas glebas à Igreja Católica para erguer a primeira igreja que deu origem ao povoado. Por fim, também é considerado fundador quem de fato colocou a mão na massa e fez tudo acontecer, o coronel Mariano Parreira.

Com tantos nomes sendo tidos como fundadores do município, ainda assim há especulações a respeito de saber quem de fato deveria ser considerado o grande fundador da cidade, se é que é possível dizer que nesta epopeia de fundar uma cidade, apenas uma pessoa seria responsável pelo feito.

Com seis nomes tidos como fundadores, ainda assim nossas autoridades podem ter incorrido em erro ao citar o nome de Cristiano Garcia Leal e não o de Salvador Garcia Leal entre os fundadores da cidade. Acontece, como nos informou o historiador José Osvaldo Garcia Leal que publicou vários livros a respeito, dentre eles “A Pérola da Mantiqueira” e também “Clã Garcia Leal”, que fala de seus ancestrais considerados fundadores de Vargem Grande do Sul, que Cristiano Garcia Leal vem a ser neto do sesmeiro José Garcia Leal e seu trabalho em prol do município iria aparecer bem depois de sua fundação, quando da emancipação de Vargem junto à São João da Boa Vista por volta de 1920.

Durante as comemorações do Centenário de Vargem Grande do Sul na gestão do então prefeito Huber Braz Cossi, um monumento foi instalado na Praça Cap. João Pinto Fontão citando os nomes dos considerados fundadores de Vargem Grande do Sul, como sendo José Garcia Leal, seu neto Cristiano Garcia Leal, os doadores das terras Antônio Rodrigues do Prado, José Moreira e dona Maria Antônia Eufrazina Alves da Cunha e o Cel. Francisco Mariano Parreira.

Na edição que o jornal Gazeta de Vargem Grande fará circular no próximo dia 26 de setembro em comemoração aos 150 de fundação da cidade, o tema referente aos vargengrandenses considerados fundadores da cidade será discutido, analisado e para tanto, o jornal pretende entrevistar descendentes destes fundadores e outras pessoas ligadas à história para levar ao conhecimento dos seus leitores e da população vargengrandense.

Portanto, se você caro leitor do jornal, souber de algum descendente das pessoas acima citadas, principalmente de Antônio Rodrigues do Prado, José Moreira e dona Maria Antônia Eufrazina Alves da Cunha, favor entrar em contato com a redação da Gazeta de Vargem Grande pelos telefones (19) 99811-1286 e (19) 99916-1203 para nos ajudar a escrever a história dos 150 anos de fundação do município.