Recorde de atletas na 18ª Corrida de Pedestre da Independência

A Corrida de Pedestre da Independência 2024 chegou este ano em sua 18ª edição e teve recorde de participantes, totalizando 450 atletas.

A corrida foi realizada pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, na manhã de sábado, dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil.

A largada foi na altura do Banco Santander, de onde os 450 atletas inscritos partiram em direção à Represa Eduíno Sbardellini, percorrendo toda a Rua do Comércio. Os competidores deram uma volta no lago da barragem e retornaram à praça da Matriz, completando um percurso de 5 km.

O primeiro atleta a chegar foi Noel Cunha de Jesus, seguido por Alfredo Donizetti Petreca e Fábio Júnior Ap. Zerbinati. Entre as mulheres, a primeira a cruzar a linha de chegada foi Regiane de Souza Furlan Callegari, seguida por Lilian Palomo Rodrigues e Fernanda de Souza Furlan João.

Os três melhores colocados de cada categoria definida por idade receberam troféus, além do campeão geral masculino e feminino, incluindo os três melhores atletas vargengrandenses feminino e masculino.

Na categoria geral feminino de Vargem, a ‘Pratas da Casa’, as vencedoras foram Merili Ramos Nicolau, da equipe Kvras Running, Ana Paula Martins sem equipe e Juliana Luiz, da Lokos Por Corrida. No masculino, os vencedores foram Giovanni Augusto de Oliveira, da GMFIT Moda Fitness, Alessandro Ferreira Pinto e Anderson Cesar Prudente, ambos da Kvras Running.

À Gazeta de Vargem Grande, o diretor do Departamento de Esportes e Lazer, Luis Carlos Garcia, informou que a quantidade de participantes foi recorde. A corrida do ano passado já havia sido recorde de participantes, com 350 atletas. Para ele, o evento foi muito bom, surpreendendo os envolvidos.

Os participantes da corrida também foram convidados a doar 1 kg de alimento não perecível e as doações serão encaminhadas pela Ação Social às famílias em vulnerabilidade social de Vargem.

Solenidade

Antes da largada da corrida, foi realizada a solenidade em celebração da Independência do Brasil, na Praça. A cerimônia teve início com o hasteamento das bandeiras do município de Vargem, do Estado de São Paulo e do Brasil.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) esteve presente, junto aos atiradores do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, sob o comando do Chefe de Instrução, o Subtenente Alexsandro de Oliveira Silva, além do Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira.

Fotos: Reportagem e Amarildo Duzi Moraes