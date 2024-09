Público lotou a praça durante todos os dias da Festa das Nações

Milhares de pessoas lotaram a Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, durante a 22ª Festa das Nações. O evento teve início na noite desta quinta-feira, dia 5, e seguiu até a noite de domingo, dia 8.

Com músicas, danças e comidas típicas de diversos países, o público presente prestigiou as apresentações das escolas, entidades, grupos, clubes e academias, que prepararam e ensaiaram seus números há meses, e também se deliciaram com os pratos vendidos na Praça de Alimentação pelas entidades assistenciais.

À Gazeta de Vargem Grande, o produtor geral Lucas Buzato comentou sobre o sucesso do evento. “A festa deste ano superou todas as expectativas, não somente pela grandiosidade, porque acho que foi uma das festas com maior recorde de público de todas as edições, o que foi visto nitidamente na quantidade de pessoas e famílias presentes”, disse.

Para ele, essa é, sem dúvidas, a festa de maior envolvimento de público e de população. “É muito bonito ver que enquanto os pais estão lá na cozinha da entidade preparando os pratos, a criança está no palco, a avó costurou a roupa, o tio ajudou a montar a estrutura, enfim. É a festa de coletivo cultural mais rico e mais abrangente que nós temos na cidade”, pontuou.

Um ponto muito especial da Festa das Nações de 2024 é que ela abriu as comemorações dos 150 da cidade. Na ocasião, muitos números importantes representaram a cidade e seu sesquicentenário, como ‘O Cangaceiro’, ‘Majestade, O Sabiá’, ‘Tarantela’ e também ‘Catira’, que homenageou os tropeiros.

O produtor geral comentou que este ano o Grupo da Cultura teve como conceito a televisão e as telenovelas. “O grupo homenageou RBD, Chaves, as novelas brasileiras em geral e também tivemos uma homenagem ao Silvio Santos que o Maicon Alcântara fez ao comunicador, falecido há pouco tempo”, disse.

“Na dança tivemos algumas apresentações de musicais, como ‘Os homens preferem as loiras’, ‘Dirty Dancing’, enfim, foram vários números, inclusive com a participação de Márcia Iared fazendo ‘Sandra Rosa Madalena’. Foi uma festa de grandes novidades e também de despedidas, tivemos a despedida da dançarina Tauane que foi para Brasília”, completou.

Além de recorde de público, foi também uma festa com recorde de participação de escolas e grupos, segundo Lucas. “A grande maioria das escolas da cidade participou. Foi uma festa para ficar na história, para marcar os 150 anos da cidade, abrindo as festividades dos 150 anos”, ressaltou.

Ao jornal, Lucas falou sobre a bonita homenagem que recebeu no domingo à noite, próximo ao encerramento. “Quero agradecer a todos que me fizeram essa homenagem. Eu, Lucas Buzato, sou apaixonado pela Festa das Nações. Este ano fez 18 anos que me apresento e 18 anos que me emociono”, comentou.

“Me dedico, pois são sete meses em que praticamente moro na Casa da Cultura, então é muito especial para mim. Acho que a festa agora já se consolidou como uma festa de referência na região e no interior de São Paulo pela beleza e dedicação que aqueles que estão ali se propõem a fazer na festa. Fora a culinária, que é impecável”, pontuou.

O produtor geral aproveitou a oportunidade para fazer uma homenagem especial à barraca da Itália, da Associação Setembro, que teve um susto com um início de incêndio na noite de sábado. “O incêndio felizmente foi controlado rapidamente e, mesmo com o susto, os voluntários seguiram firme até o final e deram um show”, disse.

Lucas fez alguns agradecimentos especiais. “Só tenho a agradecer a todos, a paciência das escolas e grupos, o carinho de cada um, aos pais por permitirem que seus filhos subissem no palco e, principalmente, agradecer a meu Grupo da Cultura, que se dedica de forma gratuita por esses sete meses e, assim, pode colaborar com as entidades. A cidade tem esse privilégio de ter tanto voluntariado e isso faz a diferença na Cultura de Vargem Grande do Sul”, finalizou.

Cobertura

A Gazeta de Vargem Grande esteve presente e cobriu os quatro dias da 22ª Festa das Nações. As centenas de fotos e vídeos registrados pelo jornal, de diversas apresentações, bem como das barracas das entidades na Praça de Alimentação, estão disponíveis na página do Facebook do jornal.