Pedro está em 4º no Campeonato Paulista de Motocross

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, de 8 anos, competiu mais uma etapa do Campeonato Paulista de Motocross no último final de semana, em Bragança Paulista. O campeonato é organizado pela Federação Paulista de Motociclismo.

Pedro correu na categoria 50 cilindradas e também na categoria 65 cilindradas pela primeira vez no motocross.

Na categoria 50 cilindradas, a quinta etapa do campeonato foi no sábado, dia 7, e a sexta no domingo, dia 8. O piloto conseguiu subir no pódio em ambas etapas. Na quinta etapa, Pedro ficou em quinto lugar e na sexta, ficou em quarto. Com a somatória de pontos, ele está em quarto lugar no campeonato.

Na categoria 65 cilindradas, foi a primeira vez que o piloto correu com a moto de 65 cc. Na quinta etapa, ele ficou em 9º lugar, e na sexta etapa, Pedro ficou em 8º lugar.

Neste final de semana, o piloto participa de mais uma etapa do Campeonato Paulista de Velocross. Neste campeonato, ele está na liderança. Essa será a nona etapa e acontecerá em Ibiúna (SP).

Fotos: Arquivo Pessoal