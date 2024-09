Homem é preso no Jd. Dolores com 173 pedras de crack

Uma pessoa foi presa pelos policiais da Delegacia de Vargem nesta sexta-feira, dia 13, no Jd. Dolores, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com ele foram apreendidas 173 pedras de crack, porções de maconha e frasco com farelos de crack. Também foi apreendido uma lâmina de barbear e R$ 124,00.

Segundo relato da Polícia Civil, através do SIG de Vargem Grande do Sul, o delegado Antônio Carlos Pereira Junior, juntamente com a investigadora de polícia Roberta e dos agentes policiais Felipe e Tiago, realizavam averiguações relativas ao tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, quando depararam com indivíduos defronte a uma residência que é conhecida pela venda de entorpecentes, no Jardim Dolores.

Naquele momento, segundo o histórico, dois indivíduos se evadiram correndo do local, enquanto um deles tentou entrar em sua residência, forçando o portão contra os policiais, que conseguiram contê-lo.

Logo após, os policiais encontraram na janela do imóvel, que fica próxima ao portão, um frasco contendo mais de uma centena de pedras de crack e farelos, oportunidade em que fora dada voz de prisão ao indiciado. Após, foram encontradas na residência duas porções de maconha e uma lâmina de barbear, além de R$ 124,00 em poder do indiciado. Após a formalização dos trabalhos de polícia judiciária, o indiciado foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.