Homem foi preso por adulterar veículo em Casa Branca

Um homem foi preso pela Polícia Militar Rodoviária por adulteração das placas de um veículo em Casa Branca. A prisão aconteceu na noite de domingo, dia 8.

Segundo o Portal da Cidade de Casa Branca, durante a fiscalização, os policiais abordaram um veículo Peugeot/206 na cor prata. Ao verificar a placa de identificação traseira, constatou-se que ela estava sem o lacre.

Uma consulta à PRODESP revelou que o emplacamento ostentado pelo veículo pertencia, na verdade, a um Citroen/Xsara registrado no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais.

De acordo com o informado, no porta-malas do Peugeot/206, os policiais encontraram a placa que correspondia ao veículo abordado. O condutor alegou que havia perdido a placa dianteira e, por isso, colocou as placas adulteradas para poder circular.

As informações são de que ele registrou um Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) em 28 de maio deste ano, no município de Engenheiro Coelho, informando o extravio da placa original de seu veículo.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes de Casa Branca, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e o veículo adulterado foi apreendido.

Foto: Portal da Cidade de Casa Branca