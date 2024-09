Foi agredido em bar e tentou usar facão para acertar contas

Durante patrulhamento na madrugada de sábado, dia 7, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h, sendo informada de que havia um rapaz drogado, em posse de um facão no meio de uma rua do Centro.

Os policiais foram ao local e viram o rapaz, que soltou o facão. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, o homem declarou que horas antes havia sido agredido por um rapaz desconhecido em um bar na Vila Santa Terezinha.

Disse que após deixar o bar, foi até sua casa pegar o facão para acertar contas com o agressor, que ainda não havia sido localizado.

Foi levado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) devido às lesões sofridas durante a briga no bar. O rapaz foi apresentado ao Plantão Policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de porte de arma branca.

O facão foi apreendido pela Polícia Civil e, após o término da ocorrência, o rapaz foi liberado.