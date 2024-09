Quando o progresso impacta o meio ambiente

A documentarista vargengrandense Fernanda de Paiva Ligabue filmou no final do ano passado o interessante estudo “BR 163 – Progresso Para Quem?”, o qual acabamos de assistir.

A reportagem é atual, impacta e nos faz pensar, especialmente em um momento em que há tantos focos de incêndio em matas.

De nossa parte, recomendamos que todos assistam, especialmente os atuais e futuros representantes do povo, e tirem suas próprias conclusões.

End. eletrônico: https://www.defaunacao.org.br/br-163/

Realização e Produção: Proteção Animal Mundial

Direção, Design e Animações: Estúdio Bijari (Alexandre Marcati, Dani Violin, Débora Pistore, GeandreTomazoni e Marcela Návia)

Roteiro, Edição e Cores: Danilo do Valle

Fotografia: Fernanda Ligabue (destacamos)

Ilustrações: Dani Violin

Trilha Original e Mixagem: Xuxa Levy

Narração: Mahmundi

Tradução Kayapó: Bepdjyre Txucarramae

Expedição de Campo: Júlia Trevisan, Melissa Menezes, Cladimir Gabriel Bruxel e Caio Vilela

Entrevistados: Abiri Kayapó, Doto Takak-Ire, Edeilton Pereira, Ivete Bastos, Jailson dos Santos, Mirianne Coelho, Lilian Caldeira, Gustavo Canale, Ralph Pedroso e Roseana Oliveira.