Grama tem 94 candidatos a vereador

Para as eleições municipais 2024, que ocorrem no dia 6 de outubro, os munícipes de São Sebastião da Grama possuem 94 opções de voto para ocupar uma cadeira no Legislativo gramense. A Gazeta de Vargem Grande listou todos os candidatos, separando-os por partido.

Os candidatos pelo DC são Doni Montador de Móveis, Lete do Dog, Luiz da Autoescola, Maurinho Bento, Nani e Paulinho da Marmitaria.

Pelo Federação PSDB/CIDADANIA, estão na disputa os candidatos Celsinho do Donana’s Food, Eunice Paiva Ti, Jorginho do Açougue, Leitao da Darc, Maria Julia, Murilinho, Neidinha, Priscila do Plaqueta, Richardinho e Simone Neca.

No MDB, estão filiados os candidatos Chicão do Gás, Drussila Campos, Eliana Moreira da Farmacia, Fabiano Tander, Maluf, Sibele Enfermeira e William Citomac.

Já pelo PL, concorrem Aline Biaco, Elvira Pacobello, Gabi Moreira, Jurandir Japa, Jussimar Andrade Infogram, Luzia Abrantes, Maurinho, Paulo Sertãozinho, Rafa Fuba e Sargento Trevizan.

Pelo PODE, estão na disputa Claudio Inspetor, Filipe Meganense, Luciano Pintor, Paula Lotti, Rita de Paulo, Rôrô, Susana Britto e Vanessa Garcia.

Filiados ao PP, estão os candidatos Betão do Banco, Claudio Turmeiro, Didinha, Dito da Farmacia, Elis da Saude, Marquinho da Dita, Micheli Guedes, Sandra Braz, Vander Peixoto e Wesley Carazinho.

Os candidatos pelo PRD são Fabio Barman, Murilo Martha, Nando do Mante, Tati Barbosa e Tia Cris.

Pelo PSB, disputam Capello, Carlos Anadao, Carlos Trevizan, Edilene, Jean do Carlão Pintor, Katia, Leandro da Komboza, Luis Mecanico, Matheus Lupianes e Priscilla do Toco Pacobello.

Baraozinho, Beatriz Medeiros, Elisangela Candido, Fernando do Alho, Lolinho Parron, Luciana Valentim, Ma Souza, Nando, Rogerio Enfermeiro e Tiago da Padaria estão disputando o pleito pelo PSD.

No Republicanos estão filiados Jorge Pio, Lorinho, Luiz do Bar, Marcio Tristao, Marli do Pio, Neno Pintor, Rafael Andrade, Rita Vidal e Victoria Mendes.

Disputam pelo Solidariedade os candidatos Denilza Braz, Fabio da Feira, Gabriel Galharde, Jonas Tapeceiro, Otavio Melchiori, Paulete, Sabrina Sassa, Tia Aline e Wilian Eletricista.