Conheça os candidatos a vereador de Casa Branca

A cidade de Casa Branca possui 112 candidatos a vereador para as eleições municipais 2024, que ocorrem no dia 6 de outubro. A Gazeta de Vargem Grande listou todos os candidatos, separando-os por partido.

Pelo PSD, há os candidatos Acacio Pateta, Altomir Silva, Carla Nogueira, Genarinho, Jacaré, Julio Amancio, Leandro da Venda, Lucia do Bela Vista, Mara, Paulino Trevisan, Serginho do Esporte e Silvia Mussi.

Os candidatos pelo PL são Adilson da Ambulância, Andrea Araujo, Antonio Carlos Amadeu, Antonio Marcelino, Cris Marssely, Dri Fantim, Lucas Leite, Marcio Sabaini, Maria Fernanda Buzatto, Ronaldo Britto, Sati do Táxi e Willian da Empadinha.

Filiados ao MDB, estão os candidatos Beatriz Helena, Carina Marques, Cris Henrique, Dr Alberto, Karina Silva, Laedir Sorveteiro, Marcia Cardoso, Markin Germano, Matheus do Mercado e Sandoval.

Já na Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT/PC do B/PV), estão os candidatos Amélia Moraes, Carlinhos Santa Rosa, Damaris das Balas Baianas, Fabiana Sandoval, Helaine Bacan, Neto Carvalheiro, Pastor Raphael, Paulinho da Iara, Tânia Ventura e Tenente Gongora.

Pelo Solidariedade, concorrem Chico, Cobi do Brinquedão, Flavio Ligeirinho, Marcelo do Celular, Nivaldo do Celular, Reinaldo Motorista, Silvia da Padaria, Valéria Lopes, Valter Pança e Zé do Ovo.

Os candidatos pelo PODE são Dani Mechilão, Deise Gilaberti, Joselaine Machado, Junior, Latino Couver, Leandro Barboza, Lotinha, Luciano Candido, Marina da Toka e Marta.

Já Anaide da Lagoa, Daiana Baptista, Fabio Andrade, Lucinha Cabelereira, Marquinho do Transporte, Max Gustavo, Murilo Jordão, Nadia Rossetto, Nélio, Nilson Carioca estão filiados ao PP.

Pelo União, estão Benê, Du Tesch, Eliane Castelani, Eurico, Gustavo Roceiro, Lídia Souza, Marlene da Nazaré, Paraíba da Lagoa, Paulo Salotti Benzo, Stela Bacci e Thiago Chrysler.

No PSB, concorrem Bia Lopes, Jota, Julio dos Brinquedos, Luan Padeirinho, Professora Leda e Rildo da Ambulância.

Pelo Republicanos, estão na disputa os candidatos Bruna Maringolo, Dr Leandro Corneta, Emerson da Venda, Evaldo Pinheiro, Jessica Romualdo, Juliana Ferreira, Lukinha da Lagoa, Marcus Azevedo, Rafa Pio, Rodrigo Canatto, Valdecir Gabriel e Wandinho da Hudson.

No PRD, estão filiados Daiana Pimenta, Evair Serracini, Flavio Astolfi do Vintebuscar, Gabriela Castilho, Laércio Capoeira, Professora Ivone Pedroso, Renato Romano, Roque Ciaco Neto e Soninha do Cocais.