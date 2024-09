Ameaçou e desacatou os policiais e foi detido

No feriado de sábado, dia 7, a Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30, para atender uma ocorrência na Vila Polar. Os policiais foram informados de que havia um rapaz, vítima de ferimento de arma branca no pescoço. No local, os PMs encontraram um homem com dois pedaços de madeira nas mãos, bem alterado e nervoso, gritando na rua.

Quando viu a equipe, arremessou os pedaços de madeira dentro da casa. Foi dada ordem de parada, que o rapaz desacatou e ainda xingou os policiais, dizendo que ninguém o faria colocar as mãos na cabeça.

Foi em direção a sua casa e continuou xingando a equipe. Novamente os policiais deram ordem de parada e o rapaz, que estava alucinado e descontrolado, e xingou os PMs, partindo para cima da equipe.

Ele foi neutralizado com um disparo de taser no peito e um no queixo, e caiu no chão, onde foi contido pela equipe. Em seguida, dois cachorros da raça pitbull saíram de dentro da casa e avançaram nos policiais, sendo solicitado que a esposa do rapaz os colocasse para dentro.

Após a retirada dos cachorros, os policiais foram colocar o rapaz no compartimento de presos. O rapaz começou a ameaçar um dos policiais, dizendo que isso não ficaria assim e que, quando saísse da delegacia, iria atrás do policial para cobrar sobre o ocorrido.

Ele foi questionado sobre o motivo de estar totalmente alterado, informando que estava neste estado devido ao uso de cocaína. Disse que estava usando drogas desde o dia anterior e não soube precisar a quantidade que havia usado.

O rapaz e as testemunhas foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência de ameaça, desacato e resistência. Os pedaços de madeira e também uma faca foram apreendidos. Após as formalidades, todos foram liberados.

Foto: Policia Militar