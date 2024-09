Grávida usou RG falso para abrir conta e pegar empréstimos

Uma mulher foi apreendida na Caixa Econômica Federal de Vargem Grande do Sul após tentar utilizar documento falso para abrir conta, no dia 4, por volta das 15h. A Polícia Militar foi acionada no local.

A mulher estava muito nervosa, sendo acompanhada pelos seguranças. Aos policiais, informou que realmente estava com um RG falso, a fim de realizar abertura de conta, sendo que posteriormente iria fazer empréstimos.

Declarou ainda que está grávida, que é da cidade de São Paulo e que estaria passando por necessidades e entregou o celular que estava consigo.

O gerente geral da agência mostrou o documento que foi usado pela mulher, no nome de outra mulher, onde a foto era idêntica à da mulher na agência, bem como uma cópia de comprovante de endereço na Vila Santana com o mesmo nome do documento.

Foi dada voz de prisão a ela pelo crime cometido. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia Civil, mas os policiais foram informados pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior que, como o crime foi cometido na agência da Caixa, a ocorrência deveria ser apresentada na Delegacia de Polícia Federal.

Na revista pessoal, realizada por uma escrivã de polícia, nada de ilícito foi localizado. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal em Campinas.

A delegada elaborou o inquérito e apreendeu o celular, o RG e também a cópia do comprovante de endereço. A mulher permaneceu presa à disposição da Justiça.