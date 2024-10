Evento do Spaço Evelyn reuniu 3 mil pessoas

A 5ª edição da Festa do Spaço Evelyn aconteceu no último sábado, dia 12, no Dia das Crianças e novamente foi um sucesso. O evento foi realizado em 2018 e em 2019 e depois foi retomado em 2022, por conta da pandemia da Covid-19, sendo realizado também em 2023.

A festa, cheia de brincadeiras e comidas deliciosas para as crianças da cidade, ocorre sempre no Dia das Crianças, dando continuidade à ação social desenvolvida inicialmente por Evelyn Mendonça de Figueiredo, falecida em 2018.

Desde então, anualmente, o empresário Amarildo de Figueiredo, o conhecido Ratinho da Solução Eventos e pai de Evelyn, realiza o evento com a ajuda de voluntários e empresas parceiras. Como nas edições anteriores, a edição deste ano foi um grande sucesso e reuniu mais de mil crianças. Agora, a festa está presente no calendário de eventos da Prefeitura Municipal.

À Gazeta de Vargem Grande, Ratinho comentou que foram servidos dois mil cachorros-quentes, três mil pastéis, 225 quilos de batata, mil sucos, 2.500 sorvetes e pipoca.

Na festa, dois caminhões de brinquedos foram distribuídos e mais de 50 brindes foram entregues no palco. Havia ainda, 10 brinquedos infláveis, banheiros contêiner com descarga e pia pra lavar a mão e dois bebedouros para as crianças tomarem água gelada. A criançada podia fazer corte de cabelo e 50 crianças aproveitaram a oportunidade.

Quem compareceu no evento, segundo Ratinho, pôde ver mil crianças com o rostinho pintado de tinta.

Fotos: Reportagem Gazeta de Vargem Grande