Handebol vence série ouro da Liga Jandaia

A equipe Mirim masculino até 12 anos do Handebol Vargem Grande do Sul esteve no último domingo, dia 13, em Mococa para as finais da série ouro da Liga Jandaia de Handebol.

Na ocasião, a equipe se classificou em primeiro lugar com cinco vitórias em cinco jogos, enfrentando nas semifinais São Sebastião do Paraíso. No confronto, Vargem saiu vencedora com uma vitória por 17 a 9, com quatro gols marcados por Taylor, três de Pedro, três de Gabriel e três de João Vitor, dois de Murilo, um de Raphael e um de Theylor. O atleta Pedro foi escolhido como o destaque da partida.

O adversário da final seria Mococa, que havia vencido Franca na outra semifinal, porém a equipe vencedora supostamente escalou dois jogadores inscritos fora do prazo correto de inscrição. Como não houve recurso, a técnica da equipe de Mococa optou por não entrar em quadra na final, com a equipe de Vargem vencendo a final por W.O.

A equipe de Vargem, além do título, teve o melhor ataque da competição com 107 gols marcados e a melhor defesa com 42 gols sofridos. Como melhor goleiro e melhor jogador do campeonato foi escolhido o atleta Jonas, como melhor ponta esquerda foi escolhido João Vitor e como melhor pivô e melhor defensor da competição a escolha foi Taylor Gabriel. Finalizando os prêmios individuais da equipe, o treinador Juliano como melhor técnico da competição.

O técnico Juliano Garcia falou sobre o campeonato. “Essa conquista coroou a temporada perfeita desses meninos na Liga Jandaia. Infelizmente essa falha do adversário fez a final não acontecer, mas nossa equipe estava preparada para os desafios da final e a campanha invicta nos seis jogos anteriores mostraram a total capacidade que nossos meninos tinham de vencer”, disse.

“Agora, nosso foco passa a ser a Liga de Handebol do Interior onde estamos em segundo lugar na classificação geral, faltando uma etapa a ser realizada e garantidos nas semifinais que acontecem em novembro, onde buscaremos mais uma conquista para coroar um ano histórico”, completou.