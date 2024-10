Bushido é medalhista na final do Campeonato Paulista de Judô

Os judocas da Associação e Projeto Bushido de Judô participaram da final do Campeonato Paulista Aspirante 2024, no último sábado, dia 12. Na ocasião, Vargem conquistou um troféu de campeão paulista, dois de vice-campeões e um terceiro colocado.

Este é o campeonato mais importante para a divisão Aspirante. O evento, que é organizado pela Federação Paulista de Judô, aconteceu no Ginásio Poliesportivo Adib Moises Dib em São Bernardo do Campo (SP) e contou com 1.800 atletas e 55 associações e clubes. A competição foi entre as classes sub 9, sub 11, sub 15, sub 18 e adulto e a equipe contou com 10 atletas classificados e 4 deles subiram ao pódio.

A judoca Isadora de Oliveira Agnoli sagrou-se Campeã Paulista na classe sub 15 pesado e já está classificada para o XXI Meeting Interestadual Interclubes, o Sul Brasileiro em Santa Catarina.

O judoca Guilherme Henrique Ferreira Martins conquistou a medalha de prata na classe sub 15 super ligeiro e se tornou Vice-Campeão Paulista.



A judoca Lavinia Lopes Coelho conquistou a medalha de prata na classe sub 18 super ligeiro e se tornou Vice-Campeã Paulista. No ano passado, ela já havia sido terceira na competição.

A judoca Mariana de Freitas Aliende conquistou a medalha de bronze, ficando na terceira colocação.

Também participaram da final do paulista os atletas do sub 15 Rian Lopes Coelho, Manuela Leal de Barros e Kauan Veronezi Alves, o atleta Pedro Henrique de Lima Taú do sub 18 e o judoca Rafael Tavares Barbier no adulto. O sensei Daniel Garcia pontuou que, embora estes atletas não tenham conquistado pódio, todos fizeram lutas duras, representando muito bem a associação e a cidade.

Ele fez alguns agradecimentos especiais. “Agradecimentos a toda diretoria Judô Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, aos pais e mães que nos acompanham sempre e que torcem muito pela equipe, ao Marcus Aliende, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes, ao diretor de esportes Luis Carlos pela parceria e pelo apoio durante esse ano todo, sem esse apoio nada disso seria possível. Arigato gozaimashita”, finalizou.