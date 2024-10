Ginástica Artística foi premiada em etapa da Liga do Interior

A equipe de Ginástica Artística do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal participou da 4ª etapa do Troféu Liga do Interior de Ginástica Artística, na cidade de Salto, no último sábado, dia 12 de outubro.

Na ocasião, as atletas receberam premiações no Individual Geral, que é a soma dos quatro aparelhos: salto, paralelas, trave e solo.

Conquistaram o 1º lugar as atletas Itiele Procópio (categoria iniciante), Heloísa Bortoluci (intermediária), Sofia Angeline de Oliveira (intermediária) e Sofia Chagas (intermediária).

O troféu de segundo lugar foi entregue a Cibely Pinheiro (avançado), Olívia Corsi (intermediária) e Vitória Gonçalves (avançado).

As atletas Kelry Contini (intermediária), Yasmim Conceição (intermediária), Nicoly Hursi (iniciante) e Maria Júlia Gonçalves (intermediária) conquistaram o terceiro lugar na competição.

A professora Marina Francisco falou sobre os resultados. “Nesta competição, as meninas apresentaram melhoras significativas nos resultados, pois além de mudarem para uma categoria mais difícil, tiveram notas mais altas do que na etapa anterior desta mesma competição”, disse.

Marina ressaltou que a Liga do interior de Ginástica Artística é uma instituição de muita tradição pela qual já passaram nomes de destaque da Seleção Brasileira de Ginástica, como Diogo Soares e Laís Souza. “Participar de uma competição assim abre portas e valoriza o trabalho realizado pelo Projeto ‘Atletas Nota 10’”, pontuou.

Fotos: Arquivo Pessoal