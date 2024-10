Atletas da luta de braço competem no Mr. Olympia Brasil

Os atletas de luta de braço de Vargem Grande do Sul, Marcelo Oliveira e Leandro Veloster, vão participar de uma competição internacional neste final de semana, no Mr. Olympia Brasil, que ocorre em São Paulo, no Distrito Anhembi, neste sábado, dia 19, e no domingo, dia 20.

O evento reunirá atletas de várias modalidades, dentre elas da luta de braço. Na luta de braço, o Mr. Olympia Brasil será a nível nacional, sendo o Campeonato Brasileiro de Seleções, a seletiva para o Campeonato Pan-Americano de 2025.

Leandro Veloster, mais conhecido na luta de braço como o Rei da Mesa, e Marcelo Oliveira, pioneiro da luta de Vargem Grande do Sul, estão confiantes.

À Gazeta de Vargem Grande, os atletas contaram que fizeram uma boa preparação e esperam trazer bons resultados para a cidade e também para a modalidade da luta de braço como um todo.