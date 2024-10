Escritor Vinícius lança livro de ficção e faz noite de autógrafos

A Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto foi palco na sexta-feira, dia 11 de outubro, do lançamento e noite de autógrafos do livro O Ciclo das Sombras I: O Retorno do Viajante de autoria de Vinícius Carvalho Quesada, escritor nascido em Alfenas.

Vinícius tem 37 anos, é graduado em Letras e mestre em Semiótica Literária. Ele é professor, crítico literário e escritor. Filho Cristina de Fátima Carvalho Quesada – a Fátima do Laboratório e de Roberto Rey Quesada – o Roberto da Farmácia, Vinícius tem dois irmãos, Ricardo Carvalho Quesada e Gabriel Carvalho Quesada. Ele é casado com Ana Amélia Gonçalves Simões Quesada.

Vinícius mora em São Carlos, onde tem uma escola virtual, “O Castelo Negro”, na qual ministra aulas de Português, Redação, Inglês, Espanhol, Italiano e Francês. Também dá aulas de teclado e Ocarina (um instrumento de sopro). Dado sua vasta experiência e conhecimento de línguas, prepara pessoas para morar no exterior e ensina os jovens como redigir redação do ENEM.

O escritor interagiu com o público presente, lendo trechos do seu livro, comentando sobre sua obra, falando como aprendeu os sete idiomas e respondendo a várias perguntas das pessoas presentes.

Ao lado da esposa Ana Amélia, do irmão Ricardo, dos pais Fátima e Roberto, foi gentil com todos, conversando com muitos amigos do tempo em que aqui estudou, com seus professores e familiares.

Seu irmão Ricardo falou sobre como foi o processo de produção do livro e o irmão Gabriel, que mora na Irlanda enviou uma mensagem também ao escritor.

A pequena Manuela, que tem laços de parentesco com Vinícius, que também é seu professor de francês, fez um delicado depoimento sobre o quanto seu tio é importante na sua vida, nos ensinamentos que lhe passa.

A diretora de Cultura Márcia Iared, presente no evento, falou da importância do lançamento do livro de Vinícius, enaltecendo sua pessoa, sua dedicação à leitura, sua busca por conhecimento nas muitas línguas que fala, tornando-se exemplo para muitos jovens.

Já próximo do encerramento do evento, Vinícius solicitou a presença da bibliotecária Silvania e deixou um exemplar do seu livro para a biblioteca Victor Lima Barreto. Ato contínuo, Silvania agradeceu e convidou a todos para frequentar mais a biblioteca e conhecer os projetos que são oferecidos ao público.

Após, foi feito um brinde por todos os convidados e servido um coquetel aos presentes. O cerimonial foi conduzido pelo professor Ivair Ribeiro e sua equipe.

À Gazeta de Vargem Grande, Vinícius falou sobre a noite de lançamento e autógrafos do seu primeiro livro. “Foram 98 pessoas presentes, foi uma noite excepcional e cheia de surpresas agradáveis. Excedeu em muito as minhas expectativas. Foi uma noite inesquecível. Foi muito bom ver esse livro sendo publicado dessa forma. Eu não imaginei que tantas pessoas fossem aparecer, isso pra mim foi uma coisa muito surpreendente”, contou.

O escritor adiantou que pretende fazer outra noite de autógrafos em São João da Boa Vista logo, com data e local a serem definidos.

O livro

Este foi o primeiro livro lançado pelo escritor. O livro é ambientado em um mundo decadente, onde a magia, por ser difícil de dominar, deixou de ser relevante nas vidas das pessoas, e a tecnologia assumiu o protagonismo: motocicletas, veículos movidos à fusão de cristal, alaúdes elétricos com distorção e máquinas por toda parte marcam uma nova era.

Yugoff, o viajante, ao se deparar com aquele mundo, nota que aquele não é mais o reino que ele chamara de lar tantos anos antes: não conhece o idioma que é falado, não está familiarizado com a cultura e nem ao menos consegue localizar a catedral por onde deve passar para impedir que uma tragédia se abata sobre aquele mundo. No entanto, ele consegue compreender melhor a realidade em que se encontra após fazer um resgate por acidente.

À Gazeta de Vargem Grande, Vinícius contou que trabalhou no livro por seis meses e que já está desenvolvendo O ciclo das Sombras II: A cidade das máquinas e um segundo livro spin off da série, chamado A cidade da noite I: A fronteira do reino perdido. Ele contou como começou a escrever “Comecei a escrever sério quando tinha 20 anos, em 2007. Comecei a escrever esse material porque queria compor uma história fora da realidade que divertisse as pessoas”, disse.

Vinícius informou que fará mais algumas noites de autógrafos e que o processo para a primeira envolveu nomes de amigos e pessoas relacionadas à Cultura de Vargem Grande do Sul. “Um agradecimento à minha esposa, uma musa que traz inspirações. E à minha família que sempre apoiou essas loucuras da escrita”, pontuou.

Ao jornal, Vinícius contou um pouquinho da sua trajetória até aqui. “Sempre tive gosto pelas letras e pela beleza das palavras, além de idiomas novos. Depois de ter aprendido alguns idiomas e ter me tornado diretor da minha própria escola de idiomas, decidi iniciar a crítica literária para orientar as leituras de jovens. Mudei-me para São Carlos em 2014 depois de ter sido aprovado no programa de pós-graduação e permaneci por lá nos últimos dez anos, onde escrevi material científico, terminei uma pós graduação em português e um mestrado em Semiótica Literária”, contou.

“No meu tempo livre gosto de tocar alguns instrumentos musicais que aprendi, especialmente a ocarina e o piano. Sou praticante ativo de artes marciais como Ninjutsu e o Jiujitsu. Gosto de ler muito em Português e em outros idiomas, mas especialmente em Português, Inglês, Espanhol, Italiano e Latim. Meu hobby é idiomas também, consigo falar sete idiomas hoje e estou aprendendo outros 3”, completou.

Os interessados em adquirir o livro podem comprá-lo pelo link https://www.amazon.com.br/Ciclo-das-Sombras-Retorno-Viajante/dp/6525484987/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=.