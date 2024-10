Empresário Dellinha foi homenageado pelo Rotary Club

O empresário rural Marcos José Della Torre, o conhecido Dellinha, foi homenageado como Profissional do Ano pelo Rotary Club de Vargem Grande do Sul, durante cerimônia festiva realizada na noite de terça-feira, 15 de outubro, no Salão de Festas do São Benedito.

A indicação foi feita pelo rotariano Nilton César Machado e a placa alusiva ao fato foi entregue pelo presidente do Rotary Club Natalino Elidio da Silva Júnior, juntamente com o rotariano Nilton César Machado.

Na solenidade, sua esposa Rose Mary Sati recebeu uma lembrança da Casa da Amizade, uma bela orquídea que foi entregue pela presidente da Casa da Amizade, Márcia Guilhermoni Elidio da Silva.

Estiveram na festividade os rotarianos de Vargem Grande do Sul, as mulheres da Casa da Amizade e os rotarianos de São João da Boa Vista.

Dellinha é filha de Pedro Paulo Della Torre (já falecido) e de Odete Pereira Della Torre. Ele é casado com Rose Mary Sati e tem dois filhos, Mateus Aparecido Della Torre e Pedro Sati Della Torre.

Ele estudou na Escola Estadual Benjamin Bastos, no Colégio D. Pedro II e se formou em Administração de Empresas na Unifae, em São João da Boa Vista. Reside em Vargem Grande do Sul, onde é proprietário da empresa Comercial Della Alimentos Ltda, a qual está estabelecida no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca.

Na solenidade, foi lido um breve currículo do empresário, ressaltando que sua empresa hoje emprega 38 funcionários e é uma das mais importantes do ramo alimentício da região. Também foi citado o desprendimento de Dellinha em ajudar os menos favorecidos, principalmente no anonimato, que foi o que o levou a receber a homenagem.

O rotariano Nilton, sensibilizado com o apoio de Dellinha com os eventos do Rotary Clube, indicou ele como o Profissional de Destaque na Comunidade para o ano rotário 2024/2025. A indicação foi aceita de pronto, com relatos de outros companheiros do seu desprendimento em ajudar ao próximo.

Fotos: Arquivo Pessoal