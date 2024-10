Vargengrandenses se divertiram no show de Bruno Mars

O cantor norte americano Bruno Mars está no país com a sua turnê Live in Brazil para comemorar os seus 39 anos, celebrados no dia 8 deste mês. São Paulo foi a primeira parada de Bruno Mars e, após seis shows com a presença de vargengrandenses no Estádio do Morumbis, Bruninho seguiu para o Rio de Janeiro para três apresentações. A turnê vai se estender até o início de novembro, onde a voz de ‘Talking to the Moon’ fará dois shows em Brasília, dois em Curitiba e um em Belo Horizonte. Antes da turnê se iniciar, Bruninho também fez uma apresentação beneficente no dia 1º, em apoio ao Rio Grande do Sul, estado afetado pelas fortes chuvas no final de abril.

Júlia Otero da Silva aproveitou o show do cantor ao lado do namorado João Vitor Biscaro Cardoso

Júlia Otero da Silva aproveitou o show do cantor ao lado do namorado João Vitor Biscaro Cardoso, seus sogros Liziane e Fernando, e sua cunhada Luiza na sexta-feira, dia 4. “Em um belo espetáculo de luzes coloridas e fogos de artifícios, o grupo aproveitou a abertura da turnê Live in Brazil”, comentou.

Gabriela Ayume da Rocha assistiu ao show de sábado, dia 5

Gabriela Ayume da Rocha assistiu ao show de sábado, dia 5, junto com seu namorado Breno Henrique e seus amigos João Pedro Taú, Julia Felisberto, Marcelo Castro, Gabrielly Brandi, Marcelo Castro e Patrícia Zaneli Guimarães. “O cantor Bruno Mars fez uma apresentação memorável, com o estádio lotado e todo iluminado”, relatou Gabriela.

A jornalista Fernanda Gonçalves e a engenheira civil Mariana Santiago se divertiram no show de Bruno Mars

A jornalista Fernanda Gonçalves e a engenheira civil Mariana Santiago se divertiram no show de Bruno Mars. As amigas estiveram no último sábado, dia 12, no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Bruninho, como é carinhosamente chamado pelos fãs brasileiros, fez um espetáculo com os maiores sucessos de sua carreira e danças memoráveis. O show contou com a presença de mais de 70 mil pessoas e teve seus ingressos esgotados em minutos.

Elisângela Figueiredo do Carmo levou seu filho Joaquim para ver o show

Elisângela Figueiredo do Carmo levou seu filho Joaquim para ver o show de seu ídolo Bruno Mars na noite do último domingo, dia 13. No evento eles tiraram foto com um sósia do cantor e se surpreenderam com a presença da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, que subiu ao palco para cantar Evidências, canção que Bruno tocou em seus shows durante a turnê pelo Brasil no ano passado. Elisângela comentou que seu filho Joaquim relatou que esta foi a melhor experiência de sua vida.

O criador de conteúdo e analista de marketing Vinicius Coutinho assistiu ao show

O criador de conteúdo e analista de marketing Vinicius Coutinho assistiu ao show junto com sua amiga Gabriela Primo. “Sobre o show, simplesmente um espetáculo. Um jogo de luzes, palco e apresentação impecável, inclusive foi meu primeiro show internacional, viver um evento daquele tamanho, com um cantor que traçou a trilha sonora da minha infância e adolescência foi incrível.”, comentou Vinicius.

Jhenifer Gabriela Basílio curtiu ao show de Bruno Mars na terça-feira, dia 8, ao lado de sua irmã Estefani Cristina

Jhenifer Gabriela Basílio curtiu ao show de Bruno Mars na terça-feira, dia 8, ao lado de sua irmã Estefani Cristina, data em que o cantor fez aniversário e cantaram parabéns. “Foi uma experiência incrível pra gente, foi a primeira vez que fomos em um show internacional e tudo foi incrível, fomos com uma excursão aqui da região e foi bem tranquilo pra ir. Ficamos esperando muito tempo na fila, pois o show iniciava só as 21h e chegamos na fila às 13h40 praticamente, mas toda a espera valeu a pena demais. Eu e minha irmã somos fãs do Bruno desde pequenas e realizamos um sonho indo ao show.”, relatou Jhenifer.