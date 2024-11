Cooperbatata comemorou 25 anos de fundação

Festa teve a presença de centenas de cooperados, homenagem aos fundadores e anúncio de mais de R$ 30 milhões em investimentos

Uma data significativa, 25 anos de fundação, merecia uma comemoração à altura e foi o que aconteceu no sábado, dia 16 de novembro, quando a direção da Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul-Cooperbatata realizou uma confraternização com a presença de mais de 800 pessoas entre cooperados, colaboradores, fornecedores, autoridades e convidados. A festa aconteceu no barracão do Complexo Frigorífico dos Bataticultores, em Vargem Grande do Sul.

O primeiro ato das comemorações foi na parte da manhã, com a celebração de uma missa solene na Igreja Matriz de São Joaquim pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro. Após, todos se dirigiram ao Complexo Frigorífico dos Bataticultores localizado na estrada que dá acesso à Fazenda Campo Vitória, sentido Vargem/Casa Branca, que foi ricamente decorado para a ocasião por Manu Biazzo e contou com um delicioso cardápio preparado por Paulo Pirola Buffet, com animação do DJ Markin, Banda Renato e Giovanneli e Banda Matheus Rotti, se estendendo as comemorações até por volta das 21h.

O presidente da Cooperbatata Lucas Ranzani deu as boas-vindas aos presentes, agradecendo a presença de todos. Foi citado a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes e do vice Celso Ribeiro, dentre outras autoridades. Durante as cerimônias de homenagens, em um telão foi contado um pouco da história da criação da Cooperbatata em 1999, focando na pessoa de Carlos Alberto de Oliveira Filho, o Betão, bataticultor já falecido, que na época liderou a criação da entidade. Seus filhos Simone, Carlos Alberto, Laura e Luís Fernando, deram testemunho a respeito das ações do pai na criação da cooperativa, citando o quanto ele amava a entidade que ajudou a criar.

“Novas gerações, mudanças que estão ocorrendo e união, aliados a força de vontade, humildade, confiança e honestidade”, foram palavras ditas pelos filhos de Betão, que agradeceram e homenagearam os fundadores da Cooperbatata. Também presente, o atual presidente da ABVGS, Pedro Marão, que faz parte da nova geração dos bataticultores do município.

O foco então, foi para o fundador Hildeberto Franco de Oliveira, também conhecido como Sula, falecido em julho e que recebeu as devidas homenagens pela sua importância não só na criação das entidades Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul-ABVGS, como também na construção do Complexo Frigorífico e da Cooperbatata, com vários testemunhos e a presença de seu filho Lucas Oliveira que agradeceu as homenagens prestadas a seu pai.

Mais homenagens aconteceram, com as mulheres do agro sendo homenageadas pelo presidente da Cooperbatata, Lucas Ranzani, que enalteceu a participação delas no agronegócio dando apoio e também realizando tarefas, com Sueli Benaglia de Oliveira, esposa de Carlos Alberto de Oliveira Filho-Betão, juntamente com Ângela Maria de Oliveira Marão recebendo uma flor e representando todas as mulheres presentes.

Todos os fundadores da Cooperbatata presentes foram chamados à frente e receberam homenagens, com o presidente Lucas Ranzani parabenizando os fundadores, afirmando que se todos permanecerem unidos, serão mais fortes. Aproveitou também para falar da importância de Carlos Alberto de Oliveira, o Carlitão, falecido em maio deste ano, na história da bataticultura de Vargem, que culminou com a criação da Cooperbatata. Também citou o trabalho de Oliveira na criação do complexo de batata de Vargem e que aquele era um momento de festa, de reflexão e agradecimento pelos 25 anos da Cooperbatata.

O atual gerente da Cooperbatata, Lucas Ferreira, agradeceu a todas as empresas parceiras, os funcionários e as pessoas responsáveis pela organização da festa e convidou a todos, diretores e cooperados e demais presentes, para cantar o “Parabéns”. Após as solenidades de homenagem, foi servido o almoço e as comemorações se estenderam até à noite.

Lucas Ranzani comenta sobre os 25 anos da cooperativa

O presidente da Cooperbatata Lucas Ranzani em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, falou sobre o evento, dizendo que por se tratar de uma data especial, várias homenagens foram realizadas. “Ao priorizarmos este evento, nosso objetivo maior foi através da confraternização, manter essa união, estreitando ainda mais o relacionamento entre os cooperados”, afirmou.

“O maior patrimônio de nossa cooperativa são os cooperados e a fidelidade deles para com nossa entidade”, disse o presidente, que agradeceu aos colaboradores e aos organizadores do evento, citando Paulo Pirola Buffet, Manu Biazzo, o presidente do Complexo Frigorífico José Donizetti Gomes e as pessoas de Fábio Bedin e Rita Parreira, também do Complexo; Simone de Oliveira, que ajudou a coordenar o evento; as empresas que colaboraram com o mesmo e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para o sucesso das comemorações dos 25 anos da Cooperbatata.

Comentou que este ano de 2024 foi muito bom para os bataticultores, com bons reflexos para a cooperativa e seus cooperados, com uma boa safra, apesar da produtividade menor, que foi compensada com os bons preços praticados. “Acima da média”, afirmou.

O novo gerente da Cooperbatata, Lucas Ferreira, comentou na ocasião sobre os investimentos realizados pela cooperativa nestes anos, citando a ampliação da área de armazenamento de produtos, principalmente defensivos, construção de uma câmara fria para armazenar sementes de soja, milho, trigo e sorgo, além da ampliação e calçamento do pátio de estacionamento.

Para 2025 e 2026, o presidente Lucas Ranzani afirmou que serão investidos mais de R$ 30 milhões na ampliação dos silos de armazenamento de cereais, passando de um milhão de sacas atuais, para um milhão e seiscentas sacas estáticas. “A movimentação do silo que hoje é de três milhões e meio de sacas por ano, passará para quatro milhões anuais”, falou Lucas Ranzani.

Também foi comentado a avaliação apresentada durante o evento, do atual desempenho da Cooperbatata junto à Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp). Lucas Ferreira afirmou que na avaliação do órgão que regulamenta e fiscaliza as cooperativas do Estado de São Paulo, o desempenho e a situação da cooperativa de Vargem Grande do Sul estão muito bons no mercado que atua. “Estamos muito bem classificados dentro do mercado”, finalizou o presidente Lucas Ranzani.

