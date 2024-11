Descumpriu medida protetiva e foi preso

Um rapaz foi preso após descumprir medida protetiva e ameaçar os pais na sexta-feira, dia 15, por volta das 21h, na Vila Santana. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local, o rapaz foi abordado e nada de ilícito foi localizado. As vítimas, seus pais, estavam em posse do mandado de medida protetiva contra o filho.

Assim, foi dada voz de prisão para ele, sendo encaminhado para o Plantão Policial de São João da Boa Vista. No trajeto, fez várias ameaças contra os pais na presença da equipe, dizendo que matará os dois quando sair da cadeia e que seus pais merecem morrer.

O boletim de ocorrência de descumprimento de medidas protetivas e extorsão foi registrado e o rapaz permaneceu preso na Cadeia Pública, ficando à disposição da Justiça.