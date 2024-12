Editorial: Investimento, asfalto e urbanismo

Com o passar dos anos, o asfalto de toda a cidade começa a sofrer a ação do tempo criando fissuras, buracos, prejudicando os veículos, podendo causar acidentes, trazendo transtornos aos usuários que com razão, passam a reclamar da qualidade do mesmo. As cidades passam a conviver com estes problemas e Vargem Grande do Sul também se enquadra no que foi acima descrito.

Recapear o asfalto degradado e asfaltar onde é necessário, torna-se obra obrigatória de qualquer prefeito responsável. Só que custa caro e o município precisa estar com seus cofres preparados para executar estes benefícios à população. O executivo de plantão, deve então priorizar entre os muitos gastos da prefeitura, onde vai alocar o dinheiro que vem dos contribuintes.

Uma das principais manchetes do jornal Gazeta de Vargem Grande traz como matéria, os gastos da prefeitura municipal na administração de oito anos do atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), cujo mandato expira no próximo dia 31 de dezembro.

Certamente uma das marcas da administração de Amarildo, será sempre lembrada como o prefeito que mais asfaltou ou recapeou as ruas do município, mais de 70%, segundo disse à entrevista que respondeu ao jornal.

Para tanto, nestes oito anos, respondeu o prefeito que cerca de R$ 52 milhões foram investidos nesta área, uma soma considerável para um município pobre e carente como Vargem Grande do Sul. Fruto de uma boa política junto ao governo estadual e federal e aos deputados, de onde vieram boa parte dos recursos através de convênios e emendas parlamentares.

Também da boa relação do prefeito com os vereadores que aprovaram vários empréstimos para esta finalidade e a gerencia de qualidade da economia municipal que permitiu fazer tais empréstimos, que agora deverão ser honrados pelas próximas administrações municipais.

Ao proceder o recapeamento de tantas ruas da cidade, há uma visível melhora na qualidade das mesmas, contribuindo para a segurança, o conforto e a qualidade de vida dos cidadãos vargengrandenses.

Também há retorno no investimento, uma vez que ao renovar e fortalecer o pavimento das vias, diminui a necessidade de reparos emergenciais e manutenção corretiva, o que pode trazer economias a longo prazo para os cofres municipais.

Com o recapeamento das ruas, corrige-se muitos defeitos como buracos, rachaduras e outras irregularidades, melhorando a aderência e evitando tantos acidentes, principalmente os de moto, hoje um dos principais veículos usados no dia a dia dos trabalhadores municipais.

Ruas bem asfaltadas e recapeadas, ajudam a facilitar o fluxo de veículos e o acesso aos diferentes bairros e áreas da cidade, melhorando a mobilidade urbana e reduzindo o desgaste dos veículos. Também há de se pensar na melhora do humor dos cidadãos com as ruas bem asfaltadas, que contribui para uma melhor estética urbana, proporcionando uma aparência mais bonita e organizada da cidade, contribuindo inclusive com a valorização imobiliária nas áreas que receberam as melhorias.