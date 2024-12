Nova diretoria do Tênis Clube foi eleita

A nova Diretoria Administrativa do Tênis Clube de Vargem Grande do Sul para o biênio 2025/2026 foi eleita no último domingo, dia 8, onde foram reeleitos Paulo Celso da Costa como presidente e João Pedro Marini como vice. Os demais cargos da diretoria seriam escolhidos em reunião agendada para acontecer nesta sexta-feira, dia 13.

À Gazeta de Vargem Grande, o presidente Paulo e o vice João Pedro falaram sobre as principais conquistas e melhorias no último mandato. “Apesar dos desafios enfrentados no período pós-pandemia, com impacto financeiro e organizacional, conseguimos superar as adversidades e realizar importantes melhorias no Tênis Clube”, disseram.

Entre elas, citaram a substituição da antiga caixa d’água principal, responsável pelo abastecimento de todo o clube, e a remoção das estruturas anteriores, que estavam enferrujadas, garantindo maior segurança e qualidade na distribuição de água.

“Instalamos uma catraca na recepção para controlar o acesso dos sócios e uma câmera de segurança na entrada, reforçando a proteção de todos. Também iniciamos a pintura das dependências do clube, renovando os ambientes para um espaço mais acolhedor e convidativo”, explicaram.

A atual diretoria também informou que realizou uma reforma completa na cozinha do clube, adquirindo diversos novos equipamentos, como fogão, forno, fritadeiras e outros utensílios, modernizando o espaço para melhor atender às demandas de eventos e atividades internas.

“Na academia, realizamos a manutenção de todos os aparelhos, instalamos novos ventiladores e estamos concluindo a instalação de uma nova cobertura na fachada, oferecendo maior conforto e proteção contra o sol aos frequentadores. Nas piscinas, realizamos manutenções na bomba, garantindo o pleno funcionamento para atender os sócios com qualidade e segurança”, pontuaram.

Paulo e João Pedro ressaltaram que, em janeiro de 2023, o muro que faz divisa com o Estádio da Vargeana caiu devido a uma forte chuva de vento. “Com muito esforço e dedicação, conseguimos concluir a reforma desse muro no final de 2023. Também realizamos a manutenção da quadra de bocha, um espaço importante para os associados que praticam essa modalidade esportiva”, comentaram.

A diretoria pontuou que, com alegria, viram os meninos do futebol voltarem a participar de campeonatos externos, representando o clube com dedicação e talento. “Além disso, nossas quadras estão sempre cheias, mostrando o quanto esse espaço é valorizado pelos associados”, argumentaram.

Ao jornal, contaram que mantiveram viva a tradição dos eventos, promovendo tardes e noites de Carnaval, apresentações de dança no Dia das Mães, o Arraiá Junino, a tradicional Feijoada, recreação de férias para as crianças e o Dia das Crianças. “Encerramos o ano com o 10º Festival de Dança, um evento que celebra o talento e dedicação de nossos associados. Essas conquistas demonstram nosso compromisso em fazer do Tênis Clube um espaço cada vez melhor para todos, mesmo diante das dificuldades. Seguimos firmes no propósito”, finalizaram.