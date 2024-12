Celso Ribeiro mantém silêncio sobre próximo governo

Enquanto alguns prefeitos eleitos da região já indicaram a maioria dos diretores que iniciarão suas atividades a partir de 1º de janeiro de 2025, como é o caso do prefeito eleito Vanderlei Borges de Carvalho de São João da Boa Vista, em Vargem Grande do Sul faltando apenas 17 dias para assumir, o prefeito eleito Celso Ribeiro (Republicanos) mantém silêncio sobre quem vai ocupar os cargos de direção dos vários departamentos da prefeitura municipal.

Atual vice-prefeito do município e prefeito de Vargem por duas vezes, no período 2001/2004 e 2005/2008, Celso Ribeiro, que foi eleito em outubro tendo como vice o vereador Guilherme Nicolau (MDB), tem pleno conhecimento da máquina pública do município e embora não tenha ainda comunicado nada, deve ter em mente a futura composição dos membros do seu governo.

Mesmo os mais próximos da campanha política que ajudou a eleger Celso Ribeiro e Guilherme, também têm pouco a dizer sobre a futura gestão. Uma das incógnitas, é quanto ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), que deixa a prefeitura no próximo dia 31 de dezembro e não se sabe ainda se ele vai continuar no governo de Celso Ribeiro, ocupando algum cargo de direção.

Nas vezes que se manifestou a respeito, o prefeito eleito deixou claro que Amarildo tem um lugar garantido no próximo governo, não só pelo papel que o atual prefeito desempenhou na eleição municipal, apoiando a candidatura de Celso Ribeiro, mas também como já reconheceu Celso, pela capacidade de administração da coisa pública que Amarildo demonstrou nestas três vezes que comandou a prefeitura de Vargem Grande do Sul.

Por sua vez, Amarildo também mantém silêncio e até onde pode apurar a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, não adiantou nada sobre seu futuro político ou profissional ao deixar a prefeitura municipal.

Nos bastidores políticos, comenta-se que o atual vereador Canarinho (Cidadania) que disputou o último pleito e não foi eleito, dado sua ligação com o atual prefeito Amarildo e por ter sido peça importante na eleição de Celso Ribeiro, poderia vir a ocupar um cargo de confiança no novo governo.

Também a futura primeira dama Micaela Garcia Ribeiro que já desempenhou papel importante quando Celso foi prefeito, colaborando com a promoção social do município, poderá ter um papel mais de destaque na futura gestão. Na última semana, Micaela participou de uma reunião em São José do Rio Pardo, com a secretária Valéria Bolsonaro, da Secretaria da Mulher.

Outro político local que ganhou relevância na última eleição, foi o vice-prefeito eleito Guilherme Nicolau, atual presidente do MDB, que certamente deverá ser ouvido na indicação dos cargos que comporão a futura administração. Também não se sabe se Guilherme ocupará algum cargo a mais na gestão de Celso Ribeiro.

Quem tem procurado o prefeito eleito, ele tem pedido paciência e que irá ouvir a todos depois de se inteirar ainda mais da atual situação da prefeitura municipal. Pelo que se tem notado, Celso Ribeiro deverá dar continuidade nas obras e na parte administrativa da atual gestão comandada por Amarildo, o que significa que muitos dos atuais diretores e assessores devem continuar.

Mas, quem conhece o prefeito eleito sabe que ele vai querer impor seu ritmo de trabalho e marcar sua gestão com toda a experiência política e administrativa que adquiriu em todos estes anos que milita na política do município. Função que começou ainda jovem, na assessoria do gabinete do ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, depois como vereador e presidente da Câmara Municipal e por fim, após administrar Vargem Grande do Sul por duas vezes, deixando obras e uma gestão que marcaram a cidade.

Foto: Arquivo Pessoal