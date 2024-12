Inscrição aberta para eleição da ACI

Estão abertas as inscrições para a eleição de renovação da atual diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul para o biênio 2025/2027.

A eleição está disposta no artigo 37 do Estatuto da ACI e será realizada no dia 20 de janeiro de 2025, das 9h às 17h, na sala de reuniões da entidade. De acordo com o artigo 38 do mesmo estatuto, até 48 horas antes do pleito serão admitidos registros de chapas completas, indicando sete nomes para compor a diretoria, quinze para o conselho deliberativo e seis para o conselho fiscal, sendo três titulares e três suplentes.

Informações adicionais ou complementares sobre o assunto serão prestadas aos sócios interessados em apresentar uma chapa completa, devendo estas serem requeridas junto a gerência administrativa, pessoalmente, durante o horário comercial.

Ainda de acordo com o estatuto, os sócios colaboradores, que foram admitidos excepcionalmente e que por este motivo não contribuem com mensalidades, não têm direito a voto e nem podem ser votados. O edital que trata sobre a eleição foi publicado no dia 2 de dezembro e assinado pelo atual presidente da ACI, Marcelo Oliveira Terra.