Escola Giraldi apresentou peças teatrais e musical

A Escola Estadual Gilberto Giraldi realizou uma apresentação final das aulas de eletivas na noite de quarta-feira, dia 11. Na ocasião, com a presença dos familiares e alunos, foram realizadas quatro peças teatrais e um musical pelos alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio.

Os alunos apresentaram ‘O homem de La Mancha’, uma adaptação da obra Dom Quixote, do famoso escritor espanhol Miguel de Cervantes, ‘⁠O santo e a porca’, adaptação da comédia do escritor Ariano Suassuna, um teatro de fantoches com o tema Divertidamente e um teatro de marionetes com uma viagem aos ritmos musicais mais marcantes. Também foi realizado o musical Chaves, homenagem ao seriado de maior sucesso da televisão.

As apresentações foram realizadas com alunos dos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos, e também da primeira série do Ensino Médio, entre 11 e 16 anos.

As Eletivas foram realizadas com os professores Carla, Luís Paulo, Wilian, Eliana, Leandro, Natália, Fabiana e Paulo. Segundo o informado, eles estimularam os alunos a desenvolverem, através de atividades artísticas as competências socioemocionais, trabalho em grupo, criatividade, comunicação e expressão corporal.

Fotos: Reportagem