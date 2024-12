Eleitos serão diplomados dia 19 deste mês

Acontece na próxima quinta-feira, dia 19 de dezembro, a diplomação dos candidatos eleitos de Vargem Grande do Sul nas eleições municipais que ocorreram no dia 6 de outubro de 2024. O ato é necessário para que as pessoas eleitas recebam o respectivo diploma da Justiça Eleitoral para que possam assumir os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito.

Através da diplomação, a Justiça Eleitoral atesta quem são os candidatos eleitos e os suplentes nos cargos, com a entrega do diploma assinado. Além de Vargem Grande do Sul, estarão disponíveis a partir do dia 19, às 13h, no site do TER-SP, por meio do “Sistema de Diplomação dos eleitos e Suplentes”, os diplomas dos candidatos que se elegeram de São Sebastião da Grama e Divinolândia, que também fazem parte da 229ª Zona Eleitoral.

Ao contrário dos anos anteriores à pandemia, quando a diplomação era feita de maneira mais solene, com a entrega dos títulos sendo feita pelos juízes eleitorais nos fóruns das Comarcas, agora a entrega é sem cerimônia, com cada candidato podendo acessar seu diploma pela internet.

Nas eleições municipais, cada junta eleitoral é responsável pela diplomação das candidatas e dos candidatos eleitos. De acordo com o Código Eleitoral, no diploma devem constar informações como o nome da candidata ou do candidato, a indicação da legenda pela qual concorreu, o cargo para o qual foi eleita ou eleito ou a sua classificação como suplente e, facultativamente, outros dados, a critério do juízo ou do tribunal.

De acordo com as eleições, serão diplomados o prefeito eleito Celso Ribeiro (Republicanos) e seu vice Guilherme Nicolau (MDB), os vereadores Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho Tendas (Pode), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Felipe Augusto Gadiani (PSD), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB), Gustavo Henrique Bueno (PL), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos), Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), Rafael Coracini Mendes (MDB), Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade), e Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL), e seus respectivos suplentes.