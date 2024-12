Rotary realizou festiva de Natal

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou a Festiva de Natal e as posses de Lindomar e de sua esposa Adriana na Casa da Amizade. A festividade aconteceu na noite de terça-feira, dia 10, no Salão de Festas da Igreja São Benedito.

O presidente do Rotary Natalino Elídio da Silva Júnior, juntamente com os demais membros e a Casa da Amizade homenagearam Paulo Ribeiro da Silva pelos seus 93 anos de idade. Paulo Ribeiro foi o fundador do Rotary em Vargem Grande do Sul, que também completou 56 anos na cidade. Sua esposa Dulce também foi homenageada.

Para finalizar o evento, o homenageado Paulo cantou ‘Noite Feliz’ para todos os presentes. Por fim, para encerrar as atividades do Rotary Club no ano de 2024, todos os presentes se deliciaram com um jantar servido pelo Restaurante Wanda.

A equipe do Rotary Clube agradeceu às senhoras da Casa da Amizade que organizaram o evento com muito capricho.

