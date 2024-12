Câmara Municipal entregou honrarias a homenageados

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou sessão solene para a entrega das honrarias a 20 homenageados. A cerimônia foi realizada na noite da sexta-feira, dia 6 de dezembro, no salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB). Foram entregues Títulos de Cidadão Vargengrandense, além das Medalhas do Mérito “Fundador José Garcia Leal”, os Diplomas do Mérito “Dr. Francisco Álvares Florence” e os Diplomas “Atirador Destaque do Ano”.

A solenidade foi conduzida pelo mestre de cerimônias Maicon de Alcântara e presidida pela vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), presidente da Câmara Municipal. Compuseram a mesa de autoridades, o vice-presidente da Casa de Leis, o vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), o advogado Márcio Aliende Rodrigues, presidente da OAB, o subtenente do Exército e Chefe do Rito de Guerra de Vargem, Alexsandro de Oliveira Silva, o Subtenente Petarelli, comandante de Espírito Santo do Pinhal, e o deputado federal Bruno Arevalo Ganem (Podemos).

Também estiveram presentes os vereadores Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSD), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Flávia Carvalho, a Flavinha (PSD), Gláucio Santa Maria Gusman (Solidariedade), Guilherme Contini Nicolau (MDB), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), Maicon do Carmo Canato (Republicanos) e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos).

O Diploma “Atirador Destaque do Ano” homenageia o atirador destaque do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul. Receberam a honraria Paulo Sérgio Nagliatti Filho como atirador destaque do ano de 2022, e Ângelo Leandrini de Carvalho, como o atirador destaque de 2023.

Receberam o Título de Cidadão Vargengrandense Albino Mengalli, Alexandre Rodrigues Barroso, Amauri Locatelli Francisco, Antônio Ângelo Pereira, Bruno Arevalo Ganem, Elisabete Chiachiri Silva, Marconi de Jesus Andreatto, Valter Josué Gomes e Thiago Henrique Pereira representando a homenageada Maria José M. Ribeiro (em memória). Jonas D. Ferreira e Paulo Zan não puderam estar presentes.

O Título de Cidadão, compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, administrativo, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade de Vargem Grande do Sul.

O Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, premia os cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades. Foram contemplados com a Medalha do Mérito “Fundador José Garcia Leal” Maiza Maria de Lima, Dr. Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues e Dra. Marcela Miranda Zamora Reis. Alessandra F. Pirola e Sérgio Luís Pirola e Valdessi Nicolau não puderam estar presentes na cerimônia.

A Medalha do Fundador José Garcia Leal premia o cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade. Ela foi entregue a Carlos Eduardo D. Braguetto, Carlos Roberto Messias, Fabiano César Tozatto, José Roberto Pereti, Maurício Santa Maria e Marcos Antônio Piconi.

A presidente da Casa de Leis Danutta deu boas-vindas aos presentes. Em seguida, Lucas Buzato, o assessor do Departamento de Cultura de Turismo, cantou a oração do Pai Nosso e a música Emoções do cantor Roberto Carlos.

As honrarias foram entregues e as biografias dos homenageados foram lidas. Na ocasião, também foram descerradas as placas que serão instaladas na Galeria de ex-presidentes da Câmara Municipal dos vereadores Paulinho e Guilherme.

Ao final da solenidade, a presidente da Casa de Leis Danutta fez uso da palavra, assim como alguns vereadores e alguns homenageados. A Gazeta de Vargem Grande esteve presente no evento e todas as fotos da cerimônia estão publicadas em sua página da rede social Facebook, pelo endereço Facebook/gazetavg.

Fotos: Reportagem