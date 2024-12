Atletas do taekwondo fazem exames para faixa preta

Aconteceu no último dia 5, o 1º exame de faixa pretas regional de taekwondo de Vargem Grande do Sul. Participaram do exame nove alunos da Equipe Hwarangdo, sendo sete avaliados para faixa preta 1º dan e dois alunos para faixa preta 2º dan.

A banca examinadora foi composta pelo grão-mestre Yeo Jun Kim, presidente da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo, Grão Mestre Donizetti Reinaldo da Silva, vice-presidente, e pelo mestre anfitrião Carlos Xavier. Quem conduziu o exame foi o Mestre Jonas Alves, que teve como auxiliares o professor Ricardo Ramos e o professor José Luiz.

Todos os candidatos foram aprovados após demonstrarem estar preparados, fisicamente, tecnicamente e psicologicamente para as novas graduações, após o exame todos os candidatos realizaram quebramento de telhas demonstrando técnica de soco com potência.

Ao término do exame de faixas pretas, foram feitas homenagens aos novos 1º dans e 2º dans, grão-mestre Kim e mestre Carlos Xavier se dirigiram aos candidatos lembrando da seriedade e importância de serem faixas pretas, dentro e fora do Dojan, grão-mestre Kim também salientou a responsabilidade de continuarem a treinar pois agora são exemplos para todos que sonham em se tornar faixas pretas.

Entrega de faixas especiais

O evento também teve a presença de 130 faixas coloridas da equipe Hwarangdo alunos do mestre Carlos Xavier que estiveram com seus pais, familiares e padrinhos de faixa para receber a nova graduação após terem sido aprovados no exame de faixa no dia 23 de novembro. Presente no evento também estiveram 15 faixas pretas da equipe prestigiando o exame e a cerimônia de entrega de faixas.

“Sem dúvidas foi um dos maiores eventos em número e importância durante os 23 anos de histórias da Equipe Hwarangdo”, comentou o mestre Carlos Xavier.