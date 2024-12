Vladimir é campeão na Motul 300 V Cup

Vladimir Corrêa, 49 anos, piloto e pai do piloto Vitor Corrêa, também sócio proprietário da Eleven Construções Metálicas, encerrou nesse fim de semana a temporada de 2024 com muito sucesso, sendo Campeão Brasileiro 2024 da categoria Motul 300 V Cup, do campeonato Brasileiro de Motovelocidade Moto 1000 GP.

Vladimir sempre foi muito dedicado e comprometido com seu desempenho nas corridas e o esforço rendeu bons resultados. E os resultados não podiam ser diferentes! Neste final de semana, ele terminou as duas corridas que disputou em primeiro lugar na categoria Master.

No domingo, a corrida foi bem desafiadora para os pilotos que entraram na pista com chuva. Mas o público pode acompanhar uma emocionante disputa de Vladimir com o primeiro pelotão de pilotos.

Familiares e amigos disseram estar bastante orgulhosos da dedicação e empenho de Vladimir. “Ele é nosso exemplo pra tudo, principalmente em sua garra e determinação. E desde outubro, vínhamos comemorando muito esse título sempre que podíamos, porque ele mereceu muito”, comentaram.

“Foi muito emocionante ver ele subindo ao pódio, e comemorando a sua vitória e título de pertinho, com toda a sua torcida vibrando e comemorando junto. Vladimir trouxe domingo para casa, o seu troféu e certificado de campeão”, celebraram.

“Agradecemos a todos os amigos e familiares que saíram de Vargem para prestigiá-lo, e também a todos os pilotos e mecânicos que estiveram com ele em todas as etapas dessa temporada. Foi ainda mais emocionante encerrar a temporada de 2024 com a torcida e vibrações de cada um”, agradeceram.