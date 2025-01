Supermercado Estrela sorteou moto elétrica

A direção do Supermercado Estrela sorteou na tarde do último sábado, dia 4 de janeiro, uma moto elétrica WATTS W160S. O sorteio fez parte da comemoração dos 51 anos do Supermercado Estrela comemorados do mês de agosto a dezembro.

Durante este período os clientes que compraram acima de R$ 150,00 ganharam cupons para participar do sorteio e também concorreram a um vale compras de R$ 5.000,00 por mês, que foram sorteados nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.

Na tarde do último sábado, José Carlos Ferri, um dos proprietários do supermercado, comandou o sorteio, auxiliado por funcionários e clientes da loja. Milena Garcez foi a ganhadora da motocicleta. Logo em seguida, foram sorteados os premiados com panetones, que foram para Reginaldo Batista da Silva e Rafael de Andrade Cruz.