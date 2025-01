Rua em São João recebe nome de pastor Geronymo Ferreira de Araujo

O pastor Geronymo Ferreira de Araujo, falecido em 2005, que atuou em Vargem Grande do Sul, foi homenageado em São João da Boa Vista, ao ter seu nome indicado para uma das ruas da cidade vizinha.

Nascido na cidade de São Miguel dos Campos, em Alagoas, em 8 de maio de 1912, Geronymo lutou na Revolução de 1932, defendendo as fileiras da União. Como milhares de nordestinos, migrou para a cidade de São Paulo. Casou-se em 1936 com Josefa Ferreira da Silva, de Palmeira dos Índios (AL), com quem teve nove filhos, e como curiosidade, todos com nomes começando com a Letra “E”.

Na capital do Estado de São Paulo, foi batizado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, tornando-se pastor missionário, tendo como dever pregar o evangelho e expandir a fé pelo interior paulista.

Assim, além de fundar congregações na capital paulista, nas cidades da região metropolitana e do ABC, fundou congregações em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista e São José do Rio Pardo. Após anos de serviço a Deus e ao próximo, se aposentou, vindo a falecer no dia 20 de maio de 2005.