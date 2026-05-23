Em briga generalizada, PM é ferido e homem é preso

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e ameaça na manhã de terça-feira, 19 de maio, no Jardim Paraíso, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência teve início nas proximidades da Escola Estadual Alexandre Fleming, onde equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma briga generalizada.

No local, os policiais apuraram que a confusão tinha origem em desentendimentos familiares com ameaças contra uma mulher. Parte dos envolvidos resistiu à ação policial, sendo necessário o uso moderado da força para conter a situação. Um policial militar sofreu lesões no punho e no cotovelo durante a contenção. Dois facões e três pedaços de madeira utilizados na briga foram apreendidos.

Após a apuração dos fatos, um dos envolvidos recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.