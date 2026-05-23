PM registra desacato e resistência em São Sebastião da Grama

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de desacato e resistência em São Sebastião da Grama, na tarde do sábado, dia 17. A equipe havia sido acionada via Copom para averiguar uma denúncia de possível maus-tratos contra uma idosa quando uma mulher de 32 anos passou a agredir verbalmente os policiais e avançou contra a equipe, sendo necessária sua contenção.

Familiares tentaram impedir o trabalho policial durante a ação, o que levou ao uso de gás de pimenta para dispersão e controle da situação. A ocorrência contou com o acompanhamento de uma advogada, e todas as partes foram encaminhadas ao pronto-socorro para atendimento médico.

Na delegacia, foram elaborados boletins de ocorrência por desacato em desfavor da mulher de 32 anos e por resistência em desfavor de outras duas mulheres, de 39 e 65 anos. Após o registro, todas foram orientadas e liberadas.