Homem é preso após agredir a mãe em São Sebastião da Grama

Na noite de sexta-feira, 15 de maio, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por violência doméstica no bairro Jardim Nova Era, em São Sebastião da Grama. A equipe foi acionada pelo Copom e constatou no local que uma idosa havia sido agredida pelo próprio filho, que se encontrava em estado de embriaguez.

Uma testemunha confirmou os fatos e informou ter contido o agressor até a chegada dos policiais. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A prisão foi ratificada pela autoridade policial, e ele permaneceu preso à disposição da Justiça.