Campeonato de Veteranos tem rodada neste domingo

O Campeonato Veteranos 2026, organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul, segue com rodadas emocionantes. Neste domingo, dia 24, será disputada a quarta rodada da competição, com jogos no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, e também no campo de futebol do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana. São duas partidas em cada estádio, sendo as primeiras às 8h e as segundas às 10h.

Na primeira partida sediada na Vargeana, o Máster Prata, de Águas da Prata, vai enfrentar o Veteranos Boca Júniors, de Caconde. Na sequência, o Cruzeirinho FC, de São João da Boa Vista encara o Cacondense FC, time de Caconde. Já a primeira partida do domingo no CEE José Cortez será o confronto entre o Califórnia FC, de Águas da Prata e o Cohab FC, time de Vargem Grande do Sul. Após, a partida será o jogo entre os times da cidade, Máster Vargem e o Liverpool.

Terceira rodada

Os jogos da terceira rodada foram disputados no último domingo, dia 17. Na Vargeana, o Sambaí.com venceu o Máster Vargem por 3 a 1. E o Cohab derrotou o Liverpool por 5 a 2. Já no campo do CEE José Cortez, o Cruzeirinho goleou o Ajax por 6 a 0. Na partida seguinte, Veteranos Boca Júniors e Cacondense FC empataram em 1 a 1.