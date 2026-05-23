Vargem fica em 2º no circuito Ragnarok de Jiu-Jítsu 2026

O Ginásio do Tartarugão, em São José do Rio Pardo, recebeu no último domingo, dia 17, o 7º Circuito Ragnarok de Jiu-Jítsu. O evento que foi organizado pelo professor e faixa-preta Igor Barros, contou com o apoio da prefeitura e da Secretaria de Esportes de São José, reunindo mais de 500 atletas de diversas idades e mais de 30 equipes de várias cidades da região e Vargem fez bonito, ficando em segundo lugar na classificação geral.

Com estrutura de alto nível e grande presença de público, o campeonato movimentou o Tartarugão durante todo o dia, proporcionando grandes combates e momentos de superação dentro das áreas de luta. O público presente vibrou intensamente com as apresentações dos atletas, que demonstraram muita garra e técnica. O evento também contou com arbitragem profissional da Federação Brasileira de Jiu-Jítsu, garantindo organização, segurança e combates justos durante toda a competição.

Representando Vargem Grande do Sul estava a equipe Jiu-Jítsu Para Todos, sob o comando do professor Xandy Azevedo que conquistou o segundo lugar e a campeã foi a Vision Cabo Verde. Em terceiro ficou o Projeto Social Eden, de Poços de Caldas, seguido por Surian Figth Gyn, de São José do Rio Pardo e em quinto lugar, o time GCC / Eder Roberto, de Guaxupé.

Medalhistas de Vargem

A equipe vargengrandense faturou sete medalhas de ouro, que foram conquistadas pelos atletas Naldinho, Catiene, Taynara, Yori, Luís, Bruno e Beatriz. O grupo também somou 10 medalhas de prata, recebidas pelos atletas Maria Vitória, Vitória, Pedro, Hiago, Pedro Henrique, Manoel e Beatriz e João, que somaram duas pratas cada um. As oito medalhas de bronze da equipe foram conquistadas por Maria Fernanda, Manu, Raul, Guilherme, Marcela, Gaby, João e Helena.